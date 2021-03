Llega el clasificatorio europeo para el Campeonato de Teamfight Tactics: Destinos Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 16:06 h (CET) Este fin de semana, el 6 y 7 de marzo se celebra la primera ronda del clasificatorio con 64 jugadores. Los días 13 y 14 de marzo tendrá lugar la segunda ronda con 16 jugadores, de los cuales 6 obtendrán un billete al Campeonato de TFT: Destinos Es el momento de vibrar con el competitivo de Teamfight Tactics (TFT), el juego de estrategia de Riot Games basado en el universo de League of Legends. A partir de mañana, 64 jugadores buscarán hacerse con una de las seis plazas del clasificatorio europeo que dan acceso al Campeonato de TFT: Destinos.



Entre los 64 mejores jugadores de Europa que se han abierto paso hasta la última fase hay 40 jugadores de EUW, 10 de EUNE, 10 de TR y 4 de CEI. De todos ellos, los 6 mejores jugadores tendrán la oportunidad de demostrar lo que valen contra los mejores jugadores del mundo.



El torneo contará con representación española, hasta 5 jugadores nacionales buscarán clasificarse para el segundo Mundial de TFT: Snoodyboo (Team Liquid), Dalesom, T4nPoP (Vodafone Giants), Safo20 (UCAM) y Neo2.



Ambos días de clasificatorio se jugarán 6 rondas sin un reinicio entre ellas, lo que garantiza que los jugadores más constantes y fuertes salgan a relucir. En cada ronda, los jugadores conseguirán puntos en función de su posición en la partida. El emparejamiento de la primera ronda dependerá del rendimiento de los jugadores en sus respectivos servidores y, después, de su rendimiento en cada ronda. La asignación de las salas dependerá de la cantidad de puntos obtenidos por los jugadores.



Cada día, los finalistas que acaben en la mitad superior avanzarán a la siguiente fase, lo que reducirá el número de finalistas a 16 antes de la segunda ronda del clasificatorio. Es importante destacar que el recuento de puntos de los jugadores no se reiniciará entre el primer y el segundo día.



Tras esto, se pasará a la segunda ronda el 13 de marzo. En ese momento, se dividirá a los 16 jugadores restantes en dos salas fijas de 8 jugadores. Esta división se llevará a cabo teniendo en cuenta los resultados del fin de semana anterior. Se reiniciarán todos los puntos, por lo que los finalistas tendrán que empezar de cero en su viaje hacia el Mundial.



En cada sala, se llevarán a cabo cuatro partidas para que los jugadores acumulen puntos y, después, los mejores cuatro jugadores de cada sala avanzarán para convertirse en los ocho jugadores finalistas. Sin embargo, quienes acaben en el quinto y sexto puesto tendrán una segunda oportunidad, ya que se clasificarán en el grupo de última oportunidad.



El 14 de marzo será el día definitivo. Se reiniciarán todos los puntos y los ocho finalistas competirán en tres partidas para conseguir tantos puntos como puedan. Los cuatro jugadores con un mejor rendimiento se asegurarán un puesto en el Campeonato Mundial de TFT: Destinos.



Por su parte, los cuatro últimos jugadores pasarán al grupo de última oportunidad junto a quienes acabaron en quinto y sexto puesto el día anterior. Después de otro reinicio de los puntos, estos ocho jugadores competirán para conseguir clasificarse en el Mundial, pero solo los dos mejores avanzarán para formar parte de los seis representantes de Europa.

El ganador también conseguirá una gran parte del premio de 30.000€, mientras que el resto del premio se repartirá entre los demás finalistas de la siguiente forma:

Ganador: 15 000 €

2.º puesto: 5000 €

3.º puesto: 3000 €

4.º puesto: 2000 €

5.º puesto: 1500 €

6.º puesto: 1500 €

7.º puesto: 1000 €

8.º puesto: 1000 € Los jugadores podrán retransmitir sus partidas en directo desde sus propios canales. En España, destaca la retransmisión que llevarán a cabo AKA Wonder, Evangelion y Manute desde el canal de Snoodyboo.



Toda la información sobre el clasificatorio y el Campeonato de Teamfight Tactics: Destinos aquí.

