Scale Up Women 2021: el evento de Wayra que busca invertir en más startups lideradas por mujeres Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 15:02 h (CET) Seis startups lideradas por mujeres presentarán el próximo 8 de marzo sus proyectos y optarán a inversión por parte de Wayra y otros fondos de capital riesgo. La Asociación Capital de Riesgo, Level40, Nekko VC, Wayra y Telefónica serán algunos de los participantes en el encuentro Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, celebra el Scale Up Women 2021, un evento virtual que tendrá lugar el Día de la Mujer, 8 de marzo, y que busca visibilizar el emprendimiento femenino e impulsar la inversión en startups lideradas por mujeres.

En el ecosistema emprendedor global la brecha de género se mantiene en un porcentaje similar al de años anteriores: solo un 18% de mujeres toma la decisión de liderar un proyecto emprendedor, según el Mapa del Emprendimiento 2020 elaborado por South Summit. El estudio también demuestra que los equipos formados solo por hombres tienden a captar más financiación que aquellos que incluyen mujeres.

Con el objetivo de combatir esta desigualdad, el evento, que tendrá lugar el lunes 8 de marzo a partir de las 12:00 en el hub de Wayra en Madrid y podrá seguirse en directo por Internet, contará con la participación de Wayra y Telefónica, así como de seis startups seleccionadas que podrán presentar sus proyectos en formato pitch y optar a inversión.

Irene Gómez, directora de Connected Open Innovation de Telefónica, abrirá el encuentro con una presentación a la que seguirá la mesa redonda ‘Diversidad en los fondos de inversión, ¿existe?’ en la que intervendrán Aquilino Peña, presidente de la Asociación Capital de Riesgo; Sonia Fernández, partner en Kibo Ventures y socia de Level40; Mercè Tell, managing partner en Nekko VC, y Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid. Todos debatirán sobre cuáles son las medidas para lograr mayor igualdad en el ecosistema emprendedor. De esta forma, Wayra defiende en una fecha tan señalada como el 8M su compromiso con el apoyo continuo al sector emprendedor y su apuesta por un ecosistema con igualdad de oportunidades.

“La aportación positiva de la diversidad en cualquier empresa es un hecho probado. En otras ediciones de ScaleUpWomen hemos tratado el estado y el comportamiento de startups fundadas por mujeres. Este año queríamos cubrir el otro lado de la mesa y llamar la atención sobre la diversidad en el mundo del Venture Capital y las iniciativas que existen para fomentar la participación de mujeres en este espacio de toma de decisiones”, explica Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

