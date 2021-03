¿Qué cerradura de puerta elegir? Por Cerrajeros Madrid OD Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 14:38 h (CET) Una buena cerradura es uno de los elementos básicos de seguridad y protección contra posibles ladrones Una cerradura sólida debe proceder de un fabricante reputado y tener en cuenta las necesidades individuales del cliente. Las características de un buen cerrajero profesional también se deben tener en cuenta si se necesitan sus servicios.

¿Qué cerradura elegir?

En el mercado se encuentran muchos modelos y tipos de cerraduras. Se diferencian tanto en las soluciones de diseño, en el método de instalación y por supuesto en el precio. La forma más fácil de dividir las cerraduras en cerraduras de empotrar, multipunto y de superficie.

Cerraduras de empotrar

Se dividen en cerraduras internas (montadas en el interior de la puerta, después de insertarlas en un agujero especialmente preparado permanecen casi invisibles) y cerraduras de sub-llave, que se montan debajo de la manilla. Estas últimas pueden ser, por ejemplo, cerraduras de gancho (en las que el cerrojo se asemeja a un enorme gancho, que se expulsa de la caja de la cerradura girando la llave hasta la mitad), cerraduras de cilindro, cerraduras de pestillo, cerraduras de trinquete o cerraduras sin llave, con estas ultimas se evita tener extraer una llave atascada.

Cerraduras multipunto

También conocidos como cerraduras de caja. Disponen de varios cerrojos, tanto verticales como horizontales, y de un bloqueo adicional de la puerta, por ejemplo, en el umbral.

Se utilizan en puertas exteriores de entrada. Gracias a ello, las puertas con este tipo de cerraduras son mucho más difíciles de atravesar. En las puertas exteriores hay en realidad dos cerraduras: la central y la auxiliar. La cerradura central está empotrada en la puerta. Acciona múltiples puntos de cierre alrededor del perímetro de la hoja. Los pernos se extienden en varias direcciones diferentes. Las mejores cerraduras se abren en al menos tres direcciones y tienen al menos 7-8 cerrojos. Una cerradura secundaria de la puerta, o la llamada cerradura auxiliar, se monta sobre o dentro de la hoja.

Cerraduras de superficie

Exterior, montaje en superficie. Instalado en la hoja de la puerta (desde el exterior, la puerta se puede abrir con una llave, desde el lado residencial - con un perno o pomo, o puede mantener la opción de la llave). Se recomiendan para las puertas que son demasiado delgadas para ser equipadas con una cerradura de embutir. Las cerraduras superiores suelen instalarse en las puertas interiores (para dar más intimidad a la habitación) o como cerradura adicional a la puerta principal.

La segunda división de cerraduras se basa en la forma de codificar la información. Por ello, distinguimos entre cerraduras mecánicas y electromecánicas.

Cerraduras mecánicas

Estas son las cerraduras más utilizadas. El cerrojo se mueve manualmente, tras girar la llave. Este tipo de cerraduras no necesitan mantenimiento y no son especialmente caras.

Cerraduras electromecánicas

Se trata de un modelo de cerradura combinada con control electrónico. Aquí no se tiene una llave normal, sino una tarjeta con información codificada. Este tipo de cerraduras requieren una alimentación por pilas o por la red eléctrica.

Independientemente de si se trata de una cerradura de llave tradicional o electrónica, debe ser fiable y duradera

Cerradura antirrobo

Su apertura requiere de un ladrón con mucho tiempo y el uso de herramientas especiales. No son vulnerables a la técnica del resbalón.

Estas cerraduras tienen marcas especiales, que hablan de la clase de robo. Las mejores cerraduras son las de designación 7, aunque los modelos de clase 4 se consideran cerraduras antirrobo. Estas cerraduras, es conveniente que sean instaladas por un cerrajero profesional.

¿Cómo se mide una cerradura de puerta?

Si por alguna razón se tiene que sustituir toda la cerradura, por ejemplo, porque no se puede arreglar una cerradura atascada, antes de comprar una nueva, hay que medir cuidadosamente la distancia de la cerradura de sustitución, es decir, la distancia entre el centro del pivote de la manilla y el centro del agujero para la llave o el cilindro o el pasador de la cerradura en el caso de las cerraduras de baño.

El siguiente paso es medir la distancia entre la parte delantera de la cerradura y el eje de rotación de la manilla. Por supuesto, no es necesario tomar estas medidas si se compra una cerradura para una puerta nueva que aún no tiene cerradura.

¿Cómo se instala una cerradura de puerta?

Los principios básicos de instalación de todas las cerraduras son similares. En primer lugar, a la hora de comprar una cerradura hay que prestar atención a comprar la adecuada para la puerta derecha o la izquierda (aunque hay cerraduras universales, pero es mejor no arriesgarse, porque al final puede resultar que ese modelo no encaje). En segundo lugar, se debe saber de qué tipo de cerradura se trata: si es una cerradura de empotrar o de superficie.

En el caso de una cerradura de empotrar, primero se determinan sus dimensiones (longitud, altura y grosor).

A continuación, hay que definir el lugar de instalación de la manilla. Es bueno tener una plantilla de cartón con la forma y las dimensiones de la carcasa de la cerradura con recortes para la manilla y el cilindro; normalmente los fabricantes la incluyen con el producto.

A continuación, se marca en el borde de la puerta el lugar de instalación de la cerradura. Continuando con el trabajo, se retira la puerta de las bisagras y con una broca adecuada se hacen agujeros uno a uno hasta la profundidad de la cerradura.

A continuación, se marca el lugar para la llave y el zócalo de la manilla y se hacen los agujeros con una broca del diámetro adecuado. Al final se coloca la cerradura en el zócalo y la se atornilla con sus accesorios externos.

La instalación profesional en una casa puede resultar a veces imposible y entonces vale la pena encargar este servicio a un cerrajero Madrid para su instalación.

