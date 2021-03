Calderería, el arte de dar forma a la industria, por PROINCAR Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 14:42 h (CET) Si la calderería industrial entendiéndola como todas las estructuras mecánicas que forman parte de la industria de alimentación, naval, petroquímica, agrícola y que forma parte de la vida cotidiana, la fabricación de la calderería industrial, aún es desconocida para una parte del público, siendo uno de los pilares fundamentales de la Industria Relacionada con el arte para algunos, esta rama industrial incluye varios oficios: calderero, instalador de tuberías, soldador, etc.

La calderería industrial abarca todas las operaciones de fabricación y transformación de piezas metálicas a partir de diferentes materiales como el acero o el acero inoxidable.

El crecimiento de la calderería industrial es minuciosa actividad está tan bien representada en las industrias de alta tecnología como en la vida cotidiana como tanques, silos, cisternas, depósitos, radiadores, cubas, etc.

Calderería-tubería-soldadura, oficios no rutinarios

Lejos de las antiguas técnicas ancestrales de fabricación de calderos u ollas, el oficio de la calderería industrial sigue siendo un sector en auge, empujado por una sucesión de revoluciones industriales, se ha modificado profundamente. Desde los artesanos hasta los técnicos, los profesionales del metal, ayudados por la aparición de máquinas cada vez más sofisticadas en los procesos de fabricación, han podido adaptarse constantemente y aportar más precisión al trabajo.

La calderería industrial es un trabajo meticuloso y no rutinario ya que cada pieza metálica producida es única según el material utilizado (carbono, titanio, acero, acero inoxidable, aluminio) y el grosor de las chapas trabajadas (medido en milímetros). La aplicación requiere técnica y la secuencia de varias operaciones para lograr el resultado deseado: corte, trazado, doblado, laminado, estampado, apertura, estampado, etc.

La calderería industrial, el especialista del metal

Tan técnico como el oficio de la calderería se trabaja en redes de tuberías industriales que conducen fluidos como gases o líquidos, explosivos o corrosivos, teniendo en cuenta temperaturas y presiones de distinto grado.

Como especialista en el metal que transforma a su antojo, el instalador de tuberías ensambla tubos de diferentes diámetros. Trabajará los metales en el taller de acuerdo con un plano y unas dimensiones medidos previamente, y luego los ensamblará en la obra. Así, los materiales pueden ser cortados, aserrados, cortados a medida, extruidos, doblados antes de ser ajustados mediante procesos de soldadura y atornillado.

La calidad y la seguridad guían el trabajo de la calderería industrial. Antes de cualquier operación, se debe conocer las limitaciones de espacio y los riesgos asociados a los productos transportados en las tuberías. El análisis del entorno de su instalación es un paso obligado.

Diseño de circuitos de enrutamiento y distribución

La Calderería industrial como fabricante muy solicitado en el entorno industrial, debe diseñar y construir sistemas de tuberías adecuados a sus productos. Estos conjuntos pueden utilizarse en industria como la petroquímica, la aeronáutica, la química y la energética.

El transporte de fluidos o gases requiere todo un conjunto de conocimientos y habilidades que el proceso de conexión entre los diferentes componentes fabricados adquiere a lo largo de la trayectoria empresarial y la formación de sus equipos profesionales.

Soldador, acabado por excelencia

El soldador, último eslabón de la rama de la calderería industrial, ensambla las piezas metálicas por fusión. Gesto emblemático de la industria que produce y modifica grandes edificios hechos gracias a la calderería industrial requiere destreza y precisión en el manejo de las herramientas y adaptabilidad debido a la evolución tecnológica de los procesos de soldadura. La soldadura permite, en definitiva, obtener una continuidad de calidad entre los materiales ensamblados.

Hay muchas técnicas de soldadura diferentes. Entre las más utilizadas están la soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, la soldadura orbital, la soldadura oxiacetilénica, la soldadura por plasma, la soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), etc. Cada proceso de soldadura es un know-how propio con sus propias especificidades.

La soldadura es necesaria en muchos lugares. Desde los talleres mecánicos hasta el montaje de turbinas eólicas, el soldador puede trabajar en diferentes escenarios cada día. Tendrá que recurrir a su sentido de la precisión y el detalle y ser especialmente meticuloso.

Calderería industrial, sus competencias profesionales

Apreciados por la fabricación industrial, la calderería pesada ha conocido curvas exponenciales. La industria aeronáutica tiene una demanda constante de este sector. Montadores, ensambladores y soldadores participan directamente en proyectos de gran envergadura, crean los elementos estructurales de las aeronaves a partir de planos, dando forma a las piezas antes del montaje final. También podrían mencionarse otros sectores, como el automovilístico, el químico, el petrolero, el ferroviario o el alimentario.

PROINCAR se esfuerza para ser la mejor empresa dedicada a la calderería industrial cada día. Se fabrican piezas altamente resistentes y operativas combinadas con las capacidades industriales con el mejor equipo de personas para servir.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.