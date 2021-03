El comité de dirección de Schneider Electric en España y Portugal alcanza la paridad Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 13:54 h (CET) Schneider Electric lleva años trabajando para acelerar la incorporación de la mujer a puestos directivos o consejos de administración y, fruto de ello, actualmente el 50% de su comité de dirección de la zona ibérica ya son mujeres Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, sigue avanzando en su compromiso con acelerar la incorporación de las mujeres a puestos directivos o consejos de administración. Prueba de ello es que, actualmente, ya es posible hablar de paridad en el comité de dirección de la compañía en la zona ibérica, ya que el 50% son mujeres.

Schneider Electric lleva años trabajando para disminuir la brecha de género en el ámbito laboral. Ejemplo de ello son los últimos nombramientos de Carolina Latorre y Silvia Poyato como responsables del Customer Satisfaction & Quality (CSQ) Iberia el pasado mes de noviembre, de Laura Sancho como nueva directora de IT en Iberia el pasado mes de septiembre y de Patricia Pimenta como nueva vicepresidenta de Home & Distribution el pasado mes de octubre. Carolina Latorre lidera los equipos de CCC, Soporte Técnico y Facilities; mientras que Silvia Poyato hace lo propio con los de bFO y Pricing. Por su lado, Laura Sancho aporta a su nuevo cargo 17 años de experiencia en proyectos internacionales de TI y una amplia experiencia liderando equipos diversos, mientras que Patricia Pimenta aporta más de 20 años de experiencia en el sector y sus extensos conocimientos, de cara al usuario final y el canal así como a la ingeniería de diseño de proyectos y fabricación. Todas ellas, además, pasaron a formar parte del comité de dirección de Schneider Electric en Iberia.

“Las empresas somos reflejo de la sociedad y nuestro compromiso y liderazgo es determinante si queremos avanzar hacia la igualdad”, indica José Luis Cabezas, Vicepresidente de Recursos Humanos de Schneider Electric Iberia. “La diversidad nos hace más innovadores, más flexibles, algo que podemos comprobar en nuestro día a día. Este año hemos aumentado nuestros compromisos para trabajar en la igualdad de oportunidades y ofrecer nuevas posibilidades a todas las generaciones, demostrando una clara apuesta en este sentido”.

Este año, Schneider Electric acaba de presentar su nuevo programa SSI (Impacto de Sostenibilidad por sus siglas en inglés) que abarcará de 2021 a 2025, y en él se acelera el nivel de exigencia y compromiso de los objetivos anteriores. El programa se ha construido sobre seis compromisos a largo plazo, entre los que se incluyen trabajar en la igualdad de oportunidades y ofrecer nuevas posibilidades a todas las generaciones, que se establecen en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU.

En este sentido, uno de los objetivos de la compañía para 2025 es luchar por aumentar la diversidad de género en todos los niveles para que las mujeres representen el 50% de las nuevas contrataciones, el 40% de la dirección de primera línea y el 30% de los altos cargos en Schneider Electric.

Algunas iniciativas locales que la compañía lleva a cabo desde la Fundación Schneider Electric son We Mean Tech, una comunidad hecha por y para mujeres que trabajan en la empresa con interesas, estudios universitarios o roles en STEM, y Se Mueve, un proyecto de robótica inclusiva para niños y niñas en riesgo de exclusión social.

Reconocimiento global

Además de los logros locales en materia de igualdad y diversidad, Schneider Electric también ha sido incluida en el Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2021 por cuarto año consecutivo, que proporciona a los directivos e inversores información sobre las acciones de igualdad de género de las mayores empresas del mundo. La compañía ha obtenido una puntuación superior a la media general del GEI, siendo sus mejores la comunicación, igualdad de remuneración, paridad salarial entre hombres y mujeres, y cultura inclusiva. Este rendimiento refleja las iniciativas de la empresa para impulsar un cambio positivo y ofrecer igualdad de oportunidades para todos, en todas partes.

Además de ser incluida en el GEI, Schneider Electric ha recibido otros prestigiosos reconocimientos durante los últimos meses. Ha sido clasificada como la empresa más sostenible del mundo, en un prestigioso ranking elaborado anualmente por Corporate Knights. Otros logros recientes incluyen el Financial Times Diversity Leaders 2021 report y el Top 50 de Universum World’s Most Attractive Employers.

