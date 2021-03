Schneider Electric presenta SM AirSeT avanzando en la descarbonización de la energía Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 14:02 h (CET) Schneider Electric ha presentado hoy su nueva gama de celdas de MT sin SF6, SM AirSeT, que ofrecen una solución más sostenible, eficiente, segura y digital para un mundo más eléctrico y descarbonizado Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado esta mañana en rueda de prensa su nueva gama de celdas de media tensión sin SF6, SM AirSeT. Se trata de una innovadora

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado esta mañana en rueda de prensa su nueva gama de celdas de media tensión sin SF6, SM AirSeT. Se trata de una innovadora tecnología que utiliza el aire puro como aislante y la tecnología de Interrupción de Corte en Vacío, ofreciendo un grado de sostenibilidad sin precedentes en el sector, con una mejora sustancial también de la eficiencia y de la seguridad.

El SM AirSeT representa un importante paso adelante en sostenibilidad, ya que elimina la necesidad de utilizar el SF6, un gas con un potente gas de efecto invernadero – 23.500 veces más que el CO2 – sujeto a estrictas normativas para evitar su impacto en el medio ambiente. El aire es sostenible por naturaleza, está libre de aspectos legislativos y no tiene costes de reciclaje al final de su vida útil, lo que facilita el cumplimiento de los objetivos de descarbonización de las empresas.

Además, se trata de una solución más eficiente, ya que cuenta con un nuevo mecanismo de funcionamiento de alto rendimiento, CompoDrive, que multiplica 10 veces la resistencia mecánica de los mecanismos convencionales y ofrece nuevos accesorios opcionales de motorización plug-and-play y precableados, que facilitan la actualización y la instalación, y reducen drásticamente el tiempo de implementación y montaje. La nueva gama conserva la misma operativa, dimensiones y conexiones de su predecesora, la gama SM6, para hacer que la transición sea lo más fácil posible.

La nueva gama de Schneider Electric también mejora la seguridad de los operadores gracias a sus potentes funciones de control cercano que permiten a los usuarios manejarla desde un dispositivo inteligente sin interactuar físicamente con el equipo.

Finalmente, sus capacidades digitales permiten llevar el mantenimiento al siguiente nivel, gestionando de forma eficiente los activos para optimizar las operaciones de mantenimiento y aumentar la continuidad del servicio. La tecnología de detección inalámbrica, como los sensores térmicos y ambientales proporciona a los operadores datos en tiempo real sobre el estado de los activos, para que puedan programar el mantenimiento en el momento perfecto. Los operadores, además, pueden acceder fácilmente a la información del ciclo de vida de los activos, a través de un código QR, que enlaza con toda la documentación relevante y también permite cargarla.

Todas estas capacidades digitales redundan en una mayor optimización de la vida útil del equipo, además de una reducción de los riesgos y de los costes derivados del tiempo de inactividad.



Una tecnología innovadora de eficiencia probada y con múltiples aplicaciones

El Hexafluoruro de azufre (SF6) es el gas de efecto invernadero más potente – 23.500 veces más que el CO2 y se encuentra en la mayor parte de la base instalada de equipos de media tensión. Encontrar alternativas a este gas es tremendamente importante, ya que, de ser liberado accidentalmente a la atmosfera, su efecto es muy importante. Cada vez son más las empresas que, conscientes de que es momento del cambio, están poniendo en marcha iniciativas dirigidas a minimizar su impacto en el medioambiente y a adoptar tecnologías innovadoras como las celdas de media tensión sin SF6. A medida que la electrificación del mundo avanza, crece la necesidad de que sectores tan electrointensivos como pueden ser el de los centros de datos, los edificios, el sanitario o el de los transportes, adopten este tipo de tecnologías.

Durante la presentación, los ponentes mostraron algunos casos de éxitos de Schneider Electric, como el que se llevó a cabo en la ciudad de Norrköping para la mayor distribuidora de electricidad sueca, E.ON. Al sustituir sus celdas de media tensión con SF6 por las nuevas celdas SM AirSeT, la compañía ha ahorrado 2,4 kg. de este gas en las subestaciones de media tensión, equivalentes a 56,4 toneladas de CO2. Dicho proyecto fue reconocido recientemente con un premio enerTIC, concretamente en la categoría “Smart Grid”. Además, la gama SM AirSet ha sido reconocida por la Unión Europea a través del programa LIFE y ha ganado el IF Design Award 2020 y el Industrial Energy Efficiency Award 2020, en la categoría Economía Energética.

Un mundo más eléctrico y descarbonizado

La presentación de la gama SM AirSeT ha contado con la participación de Martina Tomé, Vicepresidenta de Power Systems Iberia; Jaume Martí, Director de marketing y desarrollo de negocio de media tensión Iberia, y Lucas Icandri, SF6 Free Global Launch Leader, quienes han analizado los grandes desafíos a los que se enfrenta actualmente la sociedad – cambio climático, COVID-19 y recesión económica – y cómo la descarbonización de la electricidad ayudará a abordarlos.

El uso que se hace de la energía es el causante de hasta el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), debido a que, actualmente, se sigue generando mucha energía a partir de la combustión de combustibles fósiles. “Es necesario que se produzca un cambio estructural en los sistemas energéticos para lograr esa descarbonización masiva decisiva que permitirá acometer el reto de la sostenibilidad del planeta. La Transición Energética será el impulsor de este cambio. Debemos evolucionar hacia un modelo energético basado en energía eléctrica de origen 100% renovable, cambiando la forma en la que generamos y consumimos esa energía,” ha asegurado Martina Tomé, Vicepresidenta de Power Systems en Schneider Electric Iberia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.