Los periódicos online, un servicio de información que crece durante la pandemia, según Columna cero Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 12:54 h (CET) En el último año, la información online ha experimentado un auge que ya se preveía en los últimos años. La inmediatez y los contenidos exclusivos, las dos claves del aumento de lectores de este tipo de medios, cuyo único soporte es el digital Que el periodismo en papel está en crisis es un secreto a voces, desde hace varios años, la demanda de periódicos se ha desplomado, sin embargo, no todas las noticias son malas para el sector periodístico, ya que son muchos los medios que han encontrado en el soporte digital el espacio perfecto para llegar a público y anunciantes.

Medios como Columna Cero han optado por utilizar internet como único soporte, el avance de internet y la situación provocada por la pandemia han permitido que este tipo de periódicos se destaque como el canal de información principal para muchos ciudadanos.

El soporte digital más allá del refuerzo del periódico en papel

Los portales digitales de las principales cabeceras surgieron como un medio de apoyo a las noticias en papel, sin embargo, poco a poco se fueron desvinculando de las propias cabeceras y ahora son canales que, en muchos casos, son independientes de la versión que se puede encontrar en los kioskos.

Un dato muy revelador es que de los 14 periódicos más leídos en internet, la mitad, siete, son medios exclusivamente digitales, esto quiere decir que el usuario no solo busca un refuerzo para interpretar las noticias, sino que, en muchas ocasiones, los diarios digitales son el único canal de información que utilizan.

El apoyo de los anunciantes

Las cabeceras digitales no disponen de los ingresos que sí perciben los diarios con versión en papel, relativos a la venta física del periódico a diario, sin embargo, obtienen la mayoría de sus ingresos de los anunciantes.

Muchas marcas se han dado cuenta de que este tipo de diario atrae a un grupo muy numeroso de lectores diariamente, por tanto, sus marcas están continuamente a la vista de miles de personas, por eso la publicidad en periódicos digitales ha crecido exponencialmente durante los últimos años.

Otra fuente de ingresos para este tipo de medios se basa en las suscripciones. Estos periódicos disponen de contenidos reservados a socios, y por tanto, obtienen ingresos también a través de suscripciones.

Este proceso de publicidad y suscripción de socios permite que la información de los diarios digitales no solo sea inmediata, además es de calidad.

La información durante la pandemia

En el último año las noticias se han sucedido, y en muchas ocasiones la gente necesita información instantánea minuto a minuto. Los medios digitales han servido a muchos ciudadanos para informarse acerca de la pandemia y los confinamientos, lo cual ha supuesto un gran apoyo para este tipo de medios, que han visto cómo a lo largo de 2020 su audiencia se incrementó exponencialmente.

