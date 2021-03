Premium Numbers inaugura nueva oficina en Madrid Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 10:02 h (CET) Premium Numbers, S.L. es una compañía fundada en el año 2001 como Operador de Telecomunicaciones e inscrita en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Premium Numbers actualmente se consolida como un proveedor líder en soluciones de telecomunicaciones para empresas, realizando así labores de consultoría para mejorar y optimizar las infraestructuras tecnológicas de sus clientes En esta época en que escasean las buenas noticias, Premium Numbers quiere celebrar que el crecimiento experimentado en los últimos 5 años ha llevado a cambiar nuevamente de oficina en Madrid, haciendo así realidad un proyecto sobre el que han trabajado durante un tiempo para conseguir el mejor resultado posible.

Las nuevas instalaciones, adaptadas a los tiempos actuales, no sólo son más amplias sino que suponen un salto cualitativo en lo que a diseño y funcionalidad se refiere.

En Premium es importante el poder disponer de un ambiente laboral donde las personas se sientan cómodas, ya que es clave para la motivación y desarrollo profesional. La disposición con la que ha sido diseñada la nueva oficina va a permitir ser incluso más eficientes que antes, con el objetivo de seguir desarrollando nuevos servicios y prestando la mejor atención a todos sus clientes.

Esta nueva oficina cuenta con recepción, zonas de interacción informal, espacios abiertos, office independiente, puestos comunes con dobles monitores, puestos silenciosos, una gran sala de reunión y despachos con una decoración vanguardista, siendo además una oficina eficiente energéticamente.

​Esta nueva oficina se consolida como uno de los proyectos, en el que Premium Numbers ha apostado por la calidad, innovación y trabajo en equipo, respaldados en todo momento por la calidad y excelencia en los servicios, que hace que sus clientes sigan confiando día a día en esta empresa como proveedor de sus telecomunicaciones, siendo percibida como una empresa moderna, comprometida y en continuo desarrollo.

Si es ya cliente y quiere visitar las nuevas oficinas o aún no lo es y quiere solicitar información, el equipo de Premium Numbers estarán encantados de recibirles en la nueva dirección Calle Albasanz 16.

Vídeos

Inauguración nueva oficina en Madrid



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.