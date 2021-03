Entrenar en casa: la tendencia que crece en 2021, por cronosfit.com Comunicae

viernes, 5 de marzo de 2021, 09:46 h (CET) Durante el confinamiento del 2020 muchos se vieron abocados a entrenar en casa. En 2021 esta tendencia crece y se profesionaliza gracias a webs y plataformas que ofrecen asesoramiento y entrenos personalizados, llevando el gimnasio a los salones de los hogares La preocupación por la salud y el bienestar físico y mental no solo se ha mantenido, sino que ha crecido en este último año. Sin embargo, las restricciones y la preocupación por la seguridad han hecho que muchas personas hayan optado por llevar sus entrenamientos al interior de sus hogares. Esto lo han hecho sin renunciar a la profesionalidad, atención personalizada y calidad de servicio recibida en los gimnasios y centros de entrenamiento.

Las plataformas online y webs dedicadas al entrenamiento funcional y la nutrición deportiva, como Cronosfit.com son las que están tomando el relevo a los gimnasios tradicionales. Este tipo de webs ofrecen el asesoramiento profesional necesario a quienes desean mantenerse en plena forma, acompañándolos en todo momento, pero con la ventaja de que los programas pueden seguirse desde la comodidad y seguridad de la propia casa.

Los profesionales cualificados que trabajan en este tipo de plataformas y webs adaptan y preparan la metodología y los ejercicios a los hogares de los usuarios. De ese modo recomiendan la mejor forma de realizar dominadas en casa o cuál es la forma de llevar una rutina de calistenia dentro de un hogar normal, teniendo en cuenta que no todo el mundo dispone de los aparatos, pesas y máquinas con que cuentan los gimnasios.

También es importante tener en cuenta que en la mayoría la dieta equilibrada es algo que se muestra como algo que debe ir de la mano del ejercicio si se quieren lograr buenos resultados. La salud y el bienestar se ponen en el centro de todos los planes propuestos, con el fin de conseguir una mejor y mayor calidad de vida.

Entrenar en casa parece que es algo que ha llegado para quedarse, y gracias a este tipo de webs es posible hacerlo con todas las garantías. A su vez, es un seguro de no sentirse solo en el camino y de no abandonar en los momentos difíciles, ya que siempre habrá alguien al otro lado pendiente de que se mantenga ese compromiso con uno mismo y con su salud.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.