El Foodie Español que más triunfa en instagram @Bdevikingo experimenta ser vegano durante 3 meses

Después de cocinar en las redes, hacer recetas carnívoras y visitar restaurantes por España, hablan con Bosco Jiménez o como se le conoce en el mundo de las redes, BdeVikingo, para saber cómo se adapta un youtuber e influencer gastronómico, y sobre todo carnívoro, a esta forma de vida tan diferente como es el veganismo Detrás de B de Vikingo está un chico de 34 años cuya pasión es la carne y cocinar y que en un momento pensó que sería buena idea compartirlo con el resto del mundo a través de las redes sociales. En menos de dos años este influencer gastronómico Español se ha posicionado como uno de los mejores foodies Carnívoros del país. Incluso ya lo comparan con el internacional Oscar Meza, de la Capital. Él es Bosco Jimenez y puede presumir de haber haber comido más de 500 chuletones y haber hecho más de 250 recetas exitosas en menos de dos años. A él no le gusta llamarse cocinero, sobre todo por el gran respeto que tiene a esta profesión pero le apasiona decir que es un Guerrero de cocina haciendo un poco analogía a la cultura vikinga que tanto le apasiona. Su formula funciona ya que ha conseguido posicionarse con miles de seguidores en muy poco tiempo tanto en Youtube como en la red que más le gusta, Instagram.

Su pasión por la carne y la comida, su humildad y un gran trabajo diario le han llevado a ser uno de los influencers gastronómicos con mayor proyección en los últimos años. Y, sobre todo, a que sus ‘followers’ estén siempre atentos esperando a su ultima receta o plato.

La pasión por la cocina nace en este Foodie desde hace ya unos años. Siendo un cocinero sobre todo carnívoro se atrevió a vivir como un vegano durante tres meses. Bdevikingo quiso probar sensaciones físicas, mentales y gastronómicas veganas a pesar de su posición. Fue criticado por una parte minoritaria del colectivo que no reconoce este acto como un acercamiento amistoso sino como trasgresión ideológica.

La cuenta de este influencer siempre ha sido una cuenta muy personal en la que cientos de seguidores podían entablar conversación directa con él. Quizá esta cercanía es gran parte de su éxito. Cabe destacar que casi siempre sus recetas están redactadas y hechas de la forma más fácil posible para que incluso recetas complicadas puedan hacerlas la mayoría de seguidores.

Bdevikingo realza su éxito en el confinamiento tras miles de personas buscando y haciendo sus recetas desde su casa. Tiene varias recetas publicadas con varios millones de visualizaciones y la pasión en sus recetas se visualiza desde el otro lado de la pantalla sin embargo nunca ha publicado ninguna receta vegana como tal.

Seguido por famosos cocineros, empresas cárnicas, restaurantes, tiendas de todo tipo de alimentación y en general adeptos a la carne y la buena comida Bdevikingo se posiciona como una de los mejores influencers gastronómicos 2020-2021 con todo tipo de recetas.

Tras recibir algunos ataques en alguna publicación de parte de los famosos "Haters" adeptos a esta forma de vida sin alimentarse ni subsistir con nada animal. Quiso experimentar que se sentía al vivir de esta forma. El veganismo es un acto sacrificado y respetado por el cual no volvería a repetir bajo ninguna circunstancia. Su estilo de vida, su cocina, su ambiente incluso los restaurantes no están adaptados para hacer de esta forma de vida algo fácil. Según valora. También critica el hecho de que haya empresas que quieran simular carne de forma vegetal para este estilo de vida. Ya que afirma que una persona que no quiere comer algo animal no debería querer comer algo que se le parece o lleva su nombre.

Su cuenta de instagram casi no notó este cambio alimenticio ya que el siguió publicando las recetas que siempre había cocinado. Aunque si afectó a la periodicidad de sus publicaciones. Parece que la gran mayoría de seguidores no se enteró de nada de lo que hacia.

También da a conocer su opinión sobre la nueva carne impresa cuya función principal es terminar con la explotación animal que ha existido hasta ahora. "Parece que es una idea novedosa e interesante. Pero que la alimentación animal siempre existirá y que se deberían cambiar muchas otras cosas internamente en granjas, mataderos y sector cárnico antes de dedicar investigación a otras formas de alimentación. La gran industria y la presión económica es el verdadero causante del sufrimiento animal", según el cree.

Además de influencer es una gran emprendedor ya que dispone de una tienda online en la que vende productos exclusivos para sus seguidores. Uno de sus productos estrellas es el famoso pulled pork. Carne de cerdo desmigada ahumada por 7 horas en colaboración con la empresa El Marrano and CO de Barcelona.

La experiencia vegana no ha terminado con su plato preferido que es y siempre será el chuletón. Ha cocinado y comido más de 1000 chuletones a lo largo de su vida. Y es la pieza que en general resulta más interesante para la mayoría de seguidores.

