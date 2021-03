El 60% de los españoles consume teniendo en cuenta la sostenibilidad y el medioambiente, según SotySolar Comunicae

jueves, 4 de marzo de 2021, 16:22 h (CET) Instalar placas solares en casa es una opción cada vez más asequible y eficiente. Los nuevos modelos sostenibles y la compensación de excedentes generan una rentabilidad inmediata, además de ayudar a combatir problemas medioambientales Cada vez más personas están concienciadas con el medio ambiente y tratan de llevar una vida más sostenible. De hecho, según una encuesta realizada por la compañía de energía fotovoltaica SotySolar, el 96% de los españoles afirma estar preocupado por el medioambiente.

Sin embargo, el 81% de los encuestados considera que hay marcas que se aprovechan de lo ecológico y sostenible para aumentar el precio de sus productos, y solo el 17% cree que su precio es adecuado, mientras que el 2% afirma que su coste no es elevado.

De igual manera, 6 de cada 10 encuestados creen que podrían acceder a más productos ecológicos si sus ingresos fueran mayores y solo el 36% considera que la conciencia ecológica no depende del dinero.

En cambio, la preocupación por el medio ambiente va más allá de los productos que se utilizan, y también se puede contribuir a cuidar del planeta con pequeños gestos y cambiando ciertos hábitos del día a día. Por ello, la compañía ha elaborado una guía de 5 consejos para conseguir llevar una vida más sostenible.

Consumo responsable y con conciencia

Comprar de manera compulsiva se ha convertido en un trastorno que cada vez afecta a más personas en el mundo. De hecho, según datos ofrecidos por Top Doctors, aproximadamente un 7% de la población sufre este trastorno, un dato que se dispara hasta un 30% entre los jóvenes. A esta situación se le suma el impacto medioambiental, que supone acumular productos que en realidad no se utilizan.

Asimismo, cobra vital importancia el consumo responsable, siendo siempre importante ser conscientes de lo que se compra para reducir la huella de carbono: comestibles locales y de cercanía, apostar por el slow fashion o escoger productos ‘naked’ pueden hacer la diferencia.

La decoración y la limpieza del hogar como aliada en el ahorro energético

La decoración y la limpieza del hogar también juegan un papel clave en el cuidado del medioambiente y, utilizada de forma estratégica, puede ayudar en el ahorro energético, aprovechando los puntos de luz y logrando que no se escape el calor. ¿Se sabía que las alfombras y cortinas son grandes aislantes, así como las estanterías de libros? Y es que situadas de forma estratégica pueden reducir la pérdida de energía a través de suelos, ventanas y paredes.

De igual manera, mantener la casa limpia también puede ayudarnos a ahorrar energía. De hecho, limpiar el polvo de los radiadores con cierta regularidad supondría un ahorro del 10% de la energía consumida.

Energía 100% verde desde poco más de 1€ al día

Instalar placas solares en casa es una opción cada vez más asequible y eficiente. Los nuevos modelos y la compensación de excedentes generan una rentabilidad inmediata, además de ayudar a combatir problemas medioambientales.

Aunque cerca de la mitad de los españoles creen que las renovables no son accesibles para todos, ésta es una percepción muy desvirtuada ya que desde poco más de 30 euros al mes, los ciudadanos que lo deseen pueden disfrutar de energía solar en su hogar, sin inversión inicial y mantenimiento gratuito.

Reducir productos químicos y residuos que acaban en mares y ríos

Según la organización WWF, al menos 8 millones de toneladas de plásticos acaban en el océano cada año, una cifra que equivale a vaciar en el mar un camión de basura cada minuto. Y la situación no parece que vaya a mejorar en lo próximos años. Así, se estima que la cantidad de desechos de plásticos que terminan en el mar se triplique para 2040 ascendiendo a 29 millones de toneladas, según Pew Charitable Trusts y SYSTEMIQ, Ltd., un grupo de expertos ambientales con sede en Londres.

Por ello, cada vez más marcas tratan de reducir su impacto en la naturaleza ofreciendo alternativas libres de tóxicos y residuos que acaban en el río y en el mar. Apostar por productos ecológicos, respetuosos con el medio ambiente ayudará a reducir la huella ecológica.

Adaptar los horarios a las horas de luz

Por último, uno de los factores para llevar una vida sostenible, es adaptar los horarios a las horas de luz. En la actualidad, la calefacción representa el 47% del consumo de energía de la vivienda, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Aprovechar la luz del sol, subiendo las persianas en las horas centrales de día y bajándolas una vez se haya puesto el sol, ayudará a que el gasto en calentar o iluminar la casa sea menor, aprovechándonos de los recursos naturales para proteger el medioambiente, además de conseguir ahorrar en las facturas de luz y gas.

