'Europa', de Rafa Alba, una pequeña enciclopedia fascinante del continente para todos los públicos

jueves, 4 de marzo de 2021, 15:54 h (CET) El escritor ha recogido los datos más curiosos e interesantes de Europa en esta pequeña guía única e inspiradora Rafa Alba siempre ha sido un alma sedienta del mundo, de sus paisajes y de las diferentes culturas que han nutrido su personalidad a lo largo de todos los viajes que ha realizado durante su vida.

"El espíritu viajero me parece una de las cosas más bonitas que hay, es uno que se fija en los pequeños detalles, que disfruta de la variedad y de los pequeños momentos que comparte con gente desconocida, es uno atrevido que se sale de los senderos y que está abierto a la vida".

Precisamente su pasión por los viajes, unido a su formación como profesor de inglés, lo llevó a impartir clases de este idioma y de lectura en Ruanda. Allí conoció a Les enfants de Dieu, un grupo de niños cuyo duro contexto familiar y social los ha llevado a tomar decisiones vitales a corta edad, algo que marcó al escritor de manera sustancial.

Tras su experiencia, se dio cuenta de que todo aquello que lo rodeaba, así como sus raíces, tenían un valor que lo trascendía y que debía quedarse plasmado en el papel. Así fue como nació Europa (Editorial Caligrama), un libro interesantísimo sobre los datos más curiosos y extravagantes acerca de este continente en particular.

"Ha sido una experiencia única que sin duda ha marcado mi vida. Hay que tener en cuenta que eran niños que estaban en una situación muy difícil porque habían vivido en la calle. Estuve dándoles clases de inglés y de lectura, pero lo más importante para mí era interactuar con ellos, no solo con clases, pero también haciendo deporte, bailando y teniendo conversaciones con ellos".

El trabajo de investigación y recopilación de información al que se sometió Rafa Alba se ha materializado en esta pequeña enciclopedia ilustrativa y didáctica, pues los lectores podrán participar en el libro, además, añadiendo más datos, si así lo desean, de cada uno de los países.

¿Cuál es el animal estrella en Eslovenia? ¿Cuántas recetas de patata existen en Bielorrusia? ¿Hay impuestos en la ciudad del Vaticano? ¿Qué significa Macedonia? ¿En qué país se fabrica el 80 % de aceite de rosa del mundo? ¿Qué países tienen el anverso y el reverso de sus banderas diferentes?

Un conjunto de notas divertidas, pedagógicas y atractivas recopiladas en este volumen que supone una puerta al mundo, que hará viajar a todos los lectores y traspasar las cuatro paredes de sus casas.

Europa no solo funciona como una enciclopedia, sino también como una guía turística resumida apta para todo tipo de público que puede servir para preparar un viaje inolvidable.

Todos aquellos que se han acercado a su lectura esperan con apremio siguientes entregas sobre el resto de los continentes para seguir disfrutando de todo aquello que no se conoce del resto del mundo. Y es que este libro aporta un enriquecimiento cultural como pocos lo hacen. Una suerte de lexicón de Europa que avivará todavía más a las mentes más inquietas y suscitará el interés de esos otros lectores potenciales ávidos de lecturas diferentes y lucrativas.

"Pues la verdad es que después de terminar con Europa no he podido evitar continuar recopilando datos fascinantes de más países, así que no descarto la posibilidad de terminar dando la vuelta al mundo".

Europa es un pequeño tesoro para conservar en los hogares y consultar siempre que sea posible, pues no solo es una guía ilustrativa, sino que muestra el amor por los viajes, por el lugar de procedencia, por la diversidad, la cultura, así como el interés por generar recuerdos propios para hacer una enciclopedia propia de vida.

