ROUS, la nueva visión creativa de Promise

jueves, 4 de marzo de 2021, 15:34 h (CET) Rous, la nueva incorporación a la firma de lencería, Promise, que llega con un nuevo concepto creativo y estratégico Promise es más que una firma de lencería y pijamas, es todo un legado de generaciones, y esta vez, inician su tercera con la incorporación de Rous. La nueva integrante al equipo viene cargada de energía, ganas y creatividad para que la firma siga creciendo y consiguiendo que cada una de sus colecciones lleguen a todas las mujeres.

Rous junto con su madre, Roser, trabajarán para que las mujeres sigan encontrando en Promise su marca favorita y se sientan siempre femeninas y sexys con cada una de sus prendas. Madre e hija son más que una unión familiar, es complicidad, pasión por la moda y positividad.

Dos autenticas cómplices que aportarán valor en cada uno de sus diseños, mezclando el know how y la creatividad de Roser madre con la nueva visión creativa de Roser hija.

Tras estudiar Publicidad y Relaciones Públicas, realizar el master de Fashion and Luxury Brand Management en Instituto Marangoni en Milán y trabajando en varias empresas de moda, Rous, se incorpora al equipo creativo de Promise. Aportando una nueva ventana en la función de Merchandinsing, tanto en las colecciones con las nuevas tendencias del sector y en el día a día de la firma mediante la gestión de los perfiles sociales.

Sin duda, esta tercera generación con la hija de Roser viene pisando fuerte, no solo por su formación académica y profesional en otras empresas de moda, si no por algo más importante; la pasión por la moda. Una pasión, que ha nacido con ella, transmitida por sus padres y vivida rodeada de patrones desde tejidos hasta encajes.

Además, Promise ya tiene preparada su nueva colección SS21 que dará ese toque tan especial a esta primavera y verano. En este pequeño avance se resalta cómo cada una de las prendas se ciñe a lo que la firma busca; que la mujer se sienta siempre cómoda y femenina con su pijama, su underwear o su swimwear.

