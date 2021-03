Ribera Salud valida la eficacia del test rápido de antígeno de saliva NEW GENE para el control del COVID19 Comunicae

jueves, 4 de marzo de 2021, 14:54 h (CET) El GRUPO RIBERA SALUD y la distribuidora de material medico sanitario SAFADIFARMA, han presentado esta mañana en Torrevieja (Alicante), el resultado del ensayo clínico realizado para validar la eficacia de un test rápido de antígeno a partir de muestras de esputo-saliva que se tomaron a más de 1.400 pacientes del Hospital Universitario de Torrevieja y el Hospital del Vinalopó de Elche, y que permitió detectar 688 casos de COVID para poder acelerar el aislamiento y tratamiento correspondiente Durante la presentación del estudio realizado entre el 12 de enero y el 3 de febrero del 2021 en ocho centros de atención primaria de dos departamentos de Salud de la Comunitat Valenciana, tanto el director asistencial del GRUPO RIBERA SALUD, Carlos Catalán, como el Dtor. Gral. de SAFADIFARMA, el Dr. Kaled Safadi, se han mostrado muy satisfechos con los resultados, así como con la implicación de los sanitarios de los hospitales participantes que, bajo la coordinación María José Soriano Ruiz, Directora Corporativa de Enfermería del Grupo Ribera, permitió realizar 1403 test en un tiempo récord y detectar 688 casos de COVID para poder acelerar su aislamiento y el tratamiento correspondiente.

La responsable del estudio ha explicado que, tras realizar un análisis de calidad de la base de datos del estudio, se obtuvo una muestra total de 1403 pacientes, de los que 994 resultaron sintomáticos (79,8%) y 409 asintomáticos (29,2%). Y entre las conclusiones destacaron el alto porcentaje de eficacia del test analizado (NEW GENE), ya que detectó correctamente el 94% de pacientes enfermos de COVID (VPP) y al 71% de pacientes sanos (VPN), con niveles de sensibilidad clínica de hasta el 90% en alguno de los centros participantes.

Este estudio, el primero de estas características que se hace en España, valida el uso de este tipo de test de nueva generación como prueba diagnóstica masiva y recurrente gracias a su bajo coste, su rapidez, y a que no son invasivos con el paciente ni requieren pericia profesional o infraestructuras especificas para la toma de los resultados de predicción de las muestras.

El ensayo concluyó que el test NEWGENE comercializado por SAFADIFARMA permite analizar y diagnosticar a colectivos amplios de una manera rápida, identificar a positivos y negativos asintomáticos o con síntomas leves, y acelerar el protocolo de aislamiento de los positivos sin interferencia en la actividad del resto del colectivo cribado.

