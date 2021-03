El Restaurante Palacio de la Bellota reabre sus puertas el 5 de marzo Comunicae

jueves, 4 de marzo de 2021, 14:38 h (CET) Tras casi dos meses sin poder abrir su local debido a las restricciones en la Comunidad Valenciana, abre las puertas de nuevo para ofrecer comidas a sus clientes El Palacio de la Bellota, restaurante de jamón ubicado en Valencia, reabre sus puertas en servicio de comidas para ofrecer a sus clientes la línea de jamón de bellota y la paella al estilo tradicional, platos típicos de la zona y todo lo necesario para disfrutar de una buena comida en un sitio clave de la ciudad.

La situación actual, con la crisis sanitaria, está siendo difícil en muchos sectores, y en la Comunidad Valenciana las restricciones han obligado a tener los bares y restaurantes cerrados durante más de 40 días, pero no por ello se han venido abajo. Vuelven con más fuerza que nunca y han preparado una reapertura con novedades, pero siendo fieles a sus inicios para ofrecer el mejor servicio posible y un producto de excelente calidad para atraer a muchos clientes gourmet a uno de los locales históricos de Valencia.

Los horarios de las comidas, desde el día 5 hasta el 20 de marzo, es de 12h a 17h. Estas fechas coincidirían con las fallas en un año normal, pero al no haber dicha celebración, están preparando menús especiales para que la esencia de las fallas, la mayor fiesta de Valencia, no se pierda y se disfrute con precaución y todas las medidas sanitarias de la semana por excelencia para las personas de la zona.

Disponen de menús cerrados para grupos, parejas, amigos y familia, además de una amplia carta en la que se puede encontrar una gran variedad de opciones, pero, sobre todo, en el que el jamón de bellota y la paella no faltan en cada mesa que sirven. Utilizan productos de cercanía, de calidad, de km. 0 en el entorno de Valencia, apostando por la tierra y por sus orígenes.

Con las restricciones actuales, los aforos del local serán del 75% en terraza y con mesas de 4 personas. Por todo esto, se recomendable reservar con antelación para poder disponer de una mesa en pleno casco histórico de Valencia. La terraza de El Palacio de la Bellota es el lugar idóneo para disfrutar de un buen plato de jamón de bellota y una buena paella, con las temperaturas más suaves y con un trato excelente que posiciona al Palacio de la Bellota como un restaurante de referencia en Valencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.