AORA Health se alía con ADEFARMA para consolidar su posicionamiento en el canal Farmacia

jueves, 4 de marzo de 2021, 13:46 h (CET) AORA Health, con solo cinco años de trayectoria desde su fundación, se ha posicionado en el mercado español con productos para el bienestar y la salud, apostando por el canal Farmacia para su distribución ADEFARMA, Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid, ha firmado un convenio de colaboración con el laboratorio español AORA Health, para definir un marco de actuación conjunto, dirigido a promover, potenciar y desarrollar la Oficina de Farmacia. A través de acciones y proyectos que fomenten el progreso profesional y económico de los propietarios farmacéuticos, este acuerdo tiene como objetivo capacitarles y ayudarles a prestar un mejor servicio, lo que en definitiva redundará en beneficio de todos los ciudadanos. Además, este acuerdo fomentará la consolidación de los productos de AORA Health en el canal Farmacia.

Gracias a este acuerdo los socios de ADEFARMA disfrutaran de descuentos especiales en los productos de AORA HEALTH, así como acciones de formación y presentación de los ensayos clínicos en los que está trabajando la compañía.

El convenio ha sido firmado en la sede de la ADEFARMA por el presidente de la asociación, D. Cristóbal López de la Manzanara y el CEO de AORA HEALTH, D. Gonzalo Peñaranda de la Llave.



Ambas partes han mostrado su satisfacción. Según Gonzalo Peñaranda: "Somos una empresa de I+D+i que investiga, diseña y fabrica complementos alimenticios, dirigidos a satisfacer las necesidades nutricionales crecientes y futuras de la población. Estas necesidades ya son hoy una realidad, debido a que la calidad de muchos alimentos no es apropiada y no ofrecen suficientes nutrientes. Nuestro objetivo es obtener resultados beneficiosos para el bienestar y la salud de las personas, siempre avalados por la evidencia científica. El canal Farmacia es fundamental para la comercialización de nuestros productos; el farmacéutico es clave, ya que aporta dos componentes difícilmente cuantificables, como son la confianza y el conocimiento, que tienen un peso muy importante en el proceso de decisión de compra".

Según Cristóbal López de la Manzanara: "Estamos muy satisfechos con este acuerdo. Nuestro objetivo es defender y apoyar los intereses profesionales y económicos del colectivo y AORA Health nos ayudará a seguir avanzando en este sentido".

En virtud de este acuerdo, el canal Farmacia asociado a ADEFARMA distribuirá los productos de la gama bienestar de la marca AORA Life, que incluye, además de AORA Día y AORA Noche, Antiaging, Capilar y Slim y, por otro lado, su gama de salud con AQcognitive, AQlesterol, Enzymax Duo Biotics y Articular.



Actualmente, AORA Health comercializa en España su gama de productos para la salud y la belleza bajo la marca AORA Life, tanto en farmacias como a través de su tienda online. Sus productos estrella son ‘AORA Día’ y ‘AORA Noche’, nutracéuticos totalmente nuevos e innovadores que combinan las moléculas bioactivas de diversas sustancias naturales, como el resveratrol biodisponible, el azafrán, el magnesio, la melatonina, la pasiflora y la vitamina B6, entre otros, para conseguir un potente efecto combinado: antioxidante, regenerador celular antiedad, reductor del estrés y la ansiedad, energizante, potenciador de la capacidad cognitiva e inductor de un sueño profundo y reparador. Están avalados por la SEMPyP (Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia) y el Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense.

Acerca de ADEFARMA

ADEFARMA es una Asociación fundada en 1978 de incorporación voluntaria y exclusiva de titulares propietarios de Oficinas de Farmacia de Madrid, con el objetivo principal de defender, promocionar y mejorar los intereses profesionales y económicos del colectivo.



En la actualidad el colectivo de asociados representa un 60 % del total de las Oficinas de Farmacia de la Comunidad de Madrid. La asociación defiende a los propietarios sin ningún compromiso hacia otros colectivos profesionales.



Acerca de AORA HEALTH

AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, ha cumplido el quinto aniversario desde su fundación en 2016, alcanzando una facturación de 2,5 millones de euros en 2020.

A pesar de la difícil situación global, derivada de la pandemia de la COVID-19, AORA Health ha conseguido mantener un crecimiento sostenido superior a los dos dígitos desde su creación, gracias a su expansión internacional y su paulatino posicionamiento en España. Actualmente la compañía tiene una implantación muy importante en todos los países de Oriente Medio y una presencia creciente en Europa del Este y en el Sudeste Asiático y planea ampliar su presencia internacional en 2021.

