La audición orgánica ReSound, ahora en el portfolio completo

jueves, 4 de marzo de 2021, 12:34 h (CET) Desde hoy, está disponible ReSound Key, la nueva familia completa de ReSound que aporta prestaciones premium en el segmento de precio más asequible En torno a la fecha clave del Día Mundial de la Audición (3 de marzo), ReSound ha presentado, en un evento online y abanderando de nuevo la digitalización del sector de la audiología a la que se comprometió en 2019, la extensión del concepto de audición orgánica al portfolio completo de audífonos de la marca, incluida su nueva gama, y la más competitiva en precio, ReSound Key.

José Luis Otero, director general de ReSound, introdujo el eEvent, al que asistieron, en directo, más de 250 audioprotesistas españoles y portugueses. Siempre inspirador, Otero afirmó que la pandemia ha significado “un cambio de era”. Por eso, les planteó un reto a los profesionales de la audición. “Os propongo que cambiéis el mundo. En primer lugar atendiendo a los pequeños detalles, devolviendo la facultad de comunicarse a las personas que entran en vuestras consultas y convirtiéndolas en aliadas de ese cambio. Y, en segundo lugar, trabajando en equipo. En ReSound, os ayudaremos a conseguirlo porque somos parte de vuestro equipo”, dijo, y puso como ejemplo la recuperación modélica, “en V”, que la Audiología experimentó después del confinamiento.

Correspondió a Manuel Yuste, director de producto de ReSound, explicar cómo el concepto de audición orgánica se extiende ahora a toda la gama ReSound, independientemente del segmento de precio al que pertenezca. “Cada persona es única e individual. Además, se enfrenta a un entorno acústico distinto y entiende y acepta la tecnología de una manera igualmente distinta. Por eso, nuestro objetivo profesional es conseguir que esas personas tengan lo que necesitan, y, con ello, que puedan oír más, hacer más cosas y ser más cosas de lo que jamás creyeron posible”, resumió Yuste. Así, el objetivo del portfolio completo de ReSound 2021 es llegar a cada persona con pérdida auditiva, ofreciéndole la ayuda auditiva más individualizada posible de acuerdo con sus necesidades.

Desde septiembre de 2020, ReSound ONE ha revolucionado la Audiología. Sirviéndose para ello del procesador más potente del mercado, fruto de la colaboración de ReSound con otras divisiones de Grupo GN, logra un sonido individualizado para cada paciente, utilizando su sistema auditivo completo, incluido el pabellón auricular, gracias al novedoso sistema M&RIE (Micrófono y Auricular en el oído). ReSound LiNX Quattro, en diferentes segmentos de precio y en cualquier formato, y ReSound EnzoQ, para pacientes con pérdidas profundas, también entregan audición orgánica, es decir, sonido individualizado y localización sonora trasladando a sus oídos todos los sonidos del entorno y facilitando esa localización.

Sin embargo, desde 2015, ReSound no había lanzado producto competitivo en los segmentos más económicos. “ReSound key aporta prestaciones premium a un precio asequible”, explicó Yuste. ReSound Key devuelve la confianza en su audición a los pacientes. La nueva gama está disponible desde hoy, en todos los formatos posibles, y tiene, igualmente, una versión superpower. En próximas semanas, el equipo de formación de ReSound convocará webinars específicos sobre Key. cursosgn.com/producto

El director de producto calificó el portfolio actual de ReSound como “renovado, competitivo, sencillo y sensato”. ReSound ONE, ReSound LiNX Quattro, ReSound Enzo Q y ReSound Key ofrecen conexión directa de la ayuda auditiva con dispositivos iOS y Android y con el ecosistema completo de conectividad ReSound; acercan al audioprotesista al bolsillo del paciente, con sistemas de orientación al usuario cuando y donde quiera: ReSound Assist (asíncrono) y Assist Live (síncrono); se adaptan con el mismo software, ReSound Smart Fit; se controlan mediante la misma app ReSound Smart 3D; y se sirven de diferentes tecnologías para lograr el estándar de la audición orgánica. Y, si bien los sistemas son más completos y complejos a medida que se escala en el segmento de precio, todos acercan el entorno sonoro al paciente para que pueda decidir qué sonidos escuchan y además, para que puedan localizarlos, extendiendo con ello la audición orgánica al portfolio completo. Key se sirve de la Direccionalidad Natural II; LiNX Quatro y Enzo Q de la Direccionalidad Binaural III y Sensación Espacial; ONE del sistema M&Rie, con Direccionalidad Total y Ultra Focus, utilizando el sistema auditivo completo del paciente.

Para ayudar al profesional de la audición a mostrar a su paciente las opciones de la experiencia ReSound, la marca danesa va a proporcionar material de marketing, para identificar el segmento tecnológico que ofrecer de acuerdo con las necesidades detectadas en la anamnesis.

El evento virtual, tal y como proponía Otero en su presentación, fue labor de equipo. Además del director general y de producto, intervinieron también los responsables de área. Jezabel Bueno y Sergio Ferrer se encargaron de mostrar a los audioprotesistas algunas nuevas piezas y argumentos de marketing que la marca pone a su disposición para atraer pacientes al gabinete, haciendo especial hincapié en la digitalización del punto de venta. Por último, Pilar García y Beatriz Camacho, incidieron en cómo traducir el uso de esas piezas y el tráfico generado en venta directa. El evento electrónico se puede revisar, a demanda, en el canal YouTuBe de ReSound. https://youtu.be/j-Gvmuie9R8

