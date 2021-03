Más formación gratuita del SEPE para autónomos

Muchos autónomos desconocen que tienen a su disposición cursos gratuitos para mejorar su competitividad o aprender a utilizar nuevas herramientas y procesos, pero el Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue apostando en 2021 por la formación subvencionada como herramienta fundamental para este colectivo que imparte Cursos Femxa a través de tu plataforma e-learning La crisis sanitaria actual está provocando un gran impacto en España no solo a nivel económico sino también en el mercado laboral. La actividad de ciertos sectores de la economía, así como la actividad de los autónomos y de las empresas de economía social, tienen un gran peso sobre el PIB y en la generación de empleo del país.

Las contingencias actuales para frenar los efectos de la pandemia han afectado de manera importante al colectivo de los autónomos/as, además, la importancia de los ERTE evidencia que las empresas están optando mayoritariamente por mantener los vínculos con sus trabajadores. Son más de 40 sectores laborales los que se han visto afectados por estos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de manera masiva.

Durante este 2021 el mercado laboral demandará nuevas competencias que cubran las necesidades de los distintos sectores para adaptarse la nueva situación. Es en estos momentos cuando la formación cobra más importancia, ya que debe servir como palanca fundamental para que muchos profesionales se encuentren más formados para afrontar la competitividad laboral tras la pandemia.

El SEPE siempre ha contribuido en la formación de los profesionales para la adquisición y mejora de distintas competencias profesionales. Los cursos, especialidades formativas del SEPE, abarcan una gran diversidad de áreas como marketing y publicidad, comercio electrónico, construcción, transporte, diseño gráfico y temáticas más transversales como finanzas o gestión administrativa y empresarial.

Algunos de los objetivos de estos cursos de formación, son:

- Mejorar las competencias profesionales e itinerarios de empleo y formación.

- Mejorar la empleabilidad de los trabajadores con mayores dificultades.

- Acreditar las competencias adquiridas por formación.

- Promover la diminución de la brecha digital y garantizar la accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación.

Los cursos se imparten en modalidad online o aula virtual y todos son especialidades reconocidas por el SEPE con diploma al finalizar con éxito la formación.

Esta formación está 100% subvencionada, no supone coste alguno para los participantes, no consume créditos de formación de las empresas ya que no se trata de formación bonificada y los alumnos se inscribe a título personal.

