La población de Caudete, paradigma del cambio en las migraciones internas

jueves, 4 de marzo de 2021, 11:02 h (CET) La deslocalización de los emprendedores digitales y el fomento del teletrabajo frenan el abandono de los jóvenes de las pequeñas localidades y pueblos que, año tras año, veían como su padrón disminuía año tras año Los años 2020 y 2021 están suponiendo una total revolución de las fórmulas tradicionales del ámbito laboral en España. Aunque no ha sido una transición natural, ya que nadie esperaba que una pandemia de este calibre asolara el mundo, esta situación no ha hecho más que acelerar una tendencia que venía cobrando fuerza en los últimos años.

Tradicionalmente la gente más joven abandona los pueblos para realizar sus estudios y posteriormente forjar un futuro laboral en las grandes ciudades o capitales de provincia, algo lógico si se atiende a las fórmulas establecidas durante décadas para acceder al mundo laboral o emprender con un negocio propio.

La transformación digital, el emprendimiento online y el fomento del teletrabajo por parte de las empresas, está favoreciendo el retorno de miles de personas a sus poblaciones de origen. Como norma general, el coste de la vida es inferior en una población pequeña (desde la vivienda hasta los impuestos y servicios) lo que supone un gran atractivo para mejorar la calidad de vida manteniendo la misma situación laboral a la que, generalmente, se accedía en una gran ciudad.

Este es el caso de Caudete, una pequeña población situada en Castilla la Mancha que no supera los 10.000 habitantes y que ha visto como jóvenes emprendedores regresan a su pueblo para gestionar allí sus negocios. Es allí, en Caudete, donde, recientemente se lleva a cabo la gestión de varios E-comerces situados en Italia, Francia y España y el ganador de los premios OnWard 2020 https://7mejores.top, todos ellos proyectos de jóvenes caudetanos que regresan a su población desde Valencia, Alicante o Albacete.

Este retorno está favoreciendo la economía de este tipo de poblaciones así como reactivando la compra de vivienda y rejuvenecimiento zonas de España que estaban abocadas a la desaparición.

¿Cambiará esto el paradigma de las migraciones internas? sin duda. Las mejoras en los transportes y la adaptación de las empresas al mundo online está permitiendo que esta situación se produzca cada vez en más poblaciones. Caudete es un ejemplo dado su alto porcentaje de retornos, pero sin duda ocurrirá masivamente durante los próximos años en cientos de poblaciones españolas.

"Y tú, ¿Tienes pueblo?" este famoso eslogan conquistaba hace varios años destacando los valores más arraigados de las poblaciones más pequeñas y, ahora, puede convertirse en toda una realidad gracias a la transformación digital, porque sí, sin duda alguna y ahora más que nunca, "podemos volver a tener pueblo".

