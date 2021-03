Jóvenes viajeros, el futuro a corto plazo del turismo post pandemia

Un informe pionero en nuestro país elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona e IATI Seguros aborda la importancia de este target en el sector turístico. Las tendencias de los jóvenes españoles reflejan cambios radicales de hábitos de consumo en los viajes post pandemia en nuestro país El primer informe de las tendencias del turismo de los jóvenes y las redes sociales en España refleja cambios radicales de los hábitos de consumo en los viajes post pandemia en España. Así se desprende de los datos recopilados en el “Anuario de viajes: Tendencias del sector turístico. Jóvenes, redes sociales y nuevas formas de viajar”, elaborado en conjunto por el Máster de Periodismo de Viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la empresa IATI Seguros.

Uno de los públicos objetivos más importantes para la futura recuperación del sector turístico en España pasa por los jóvenes. De hecho, los datos de incidencia del Coronavirus por grupos de edades desprenden que los jóvenes entre 15 y 29 años tienen un 0% de defunciones y menos del 1% de hospitalizaciones, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad a principios de este mes. Esta incidencia de la enfermedad en la juventud hace que sea la población que menos siente el riesgo de contraer la enfermedad y, por tanto, de empezar a viajar con mayor premura.

Entre los datos más significativos que destacan del primer informe de tendencias de cómo viajan los jóvenes se aprecian cambios radicales de costumbres. Lo que es un dato general y preocupante para el futuro de las maltrechas agencias de viaje es que casi el 75% reconoce diseñar el viaje por ellos mismos sin necesidad de estas empresas o intermediarios, independientemente del destino. Este dato, sin lugar a duda, desprende que las empresas del sector turístico van a tener que apostar por la innovación y la digitalización si quieren seducir a sus clientes más jóvenes.

Otra de las prioridades para los jóvenes a la que tendrán que prestar atención los destinos y empresas del sector es el medio ambiente. La relación entre el medio ambiente y los virus, como el Covid, también la señalan ya los expertos como factor de riesgo para pandemias como la que vivimos. Precisamente, uno de los datos más sorprendentes de este informe es la sensibilización de los jóvenes con la naturaleza. De hecho, 8 de cada 10 ya se muestran preocupados por el impacto medioambiental del turismo. Del total de los encuestados, un significativo 58,8% descartaría los destinos no sostenibles para sus futuros viajes. No obstante, de los datos recabados en una encuesta realizada a jóvenes de 15 universidades españolas, los españoles en esta franja de edad conocen el problema, pero no saben qué hacer exactamente para cambiarlo.

Con respecto a lo que les preocupa a la hora de viajar a los jóvenes españoles, además del medio ambiente, destaca, como se podía intuir, la salud (28,6%). Precisamente por motivos de salud y cuando son viajes internacionales es cuando el 74% de los jóvenes viajeros contratan un seguro de viaje, máxime en estos tiempos de incertidumbre.

Eso sí. Aunque la pandemia haya llevado al sector turístico a los peores datos de las últimas décadas y los viajes se hayan reducido a la mínima expresión, los más jóvenes no están por la labor de sustituir un viaje virtual por una escapada real. De hecho, el 95,2%, al menos por ahora, prefiere seguir viajando, todo lo que se permita con las restricciones por la pandemia.

Puedes consultar al completo el “Anuario de viajes: Tendencias del sector turístico. Jóvenes, redes sociales y nuevas formas de viajar” en este enlace: https://cutt.ly/ulBn1hr

Acerca del Máster en Periodismo de Viajes (UAB)

El Máster en Periodismo de Viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) forma a estudiantes en el manejo instrumental y crítico de diferentes herramientas y plataformas de gran utilidad para el periodismo de viajes, la cobertura comunicativa de proyectos y la producción de contenidos vinculados con la comunicación, el turismo y los viajes. El Máster es un proyecto del Gabinete de Comunicación y de Educación, grupo de investigación consolidado y especializado en la investigación y divulgación científica, que pertenece al Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UAB. Fundado en 1994, este grupo de investigación ha sido reconocido por AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya como Grupo de Investigación Consolidado en función de su trayectoria, proyección y desarrollo.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una compañía socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.