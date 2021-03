Farmacia Los Almendros confirma el incremento en el consumo online de los productos farmacéuticos Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 17:06 h (CET) En los últimos meses el consumo de productos a través de Internet se ha incrementado en gran medida Un dato que refuerza la confianza de los usuarios en las compras online y los negocios que les ofrecen facilidades como la ampliación de sus servicios, el sello de comercio seguro, la entrega inmediata de los productos, la atención al cliente ágil y el envío gratuito a partir de una compra razonable.

En este sentido, la farmacia Los Almendros, que ofrece sus servicios de farmacia en Benidorm, ha apostado por lanzar su servicio online con opción de entrega en domicilio en 24/48h. Un alivio para aquellas personas que evitan las exposiciones sociales o prefieren la comodidad del servicio a domicilio.

Con la demanda de productos y servicios online en su punto más alto, la alternativa de acceso a una web cómoda, sencilla y de fácil manejo que, además ofrece la posibilidad del envío al domicilio tras la compra es, a día de hoy, uno de los elementos diferenciadores que más aprecian los clientes, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos pueden sentirse indispuestos por diferentes motivos.

La web de farmacia Los Almedros, que se encuentra operativa desde hace varios meses, ofrece todos los servicios a los que un cliente puede acceder en la propia tienda física: dermocosmética, infantil, higiene, salud natural, ortopedia, dietética, nutrición, salud sexual, alimentación, alergias, caída del cabello, complementos dietéticos, cuidado de la piel, higiene femenina, fiebre, resfriados, heridas, higiene bucal, mascarillas y toda clase de productos sin receta.

Los servicios y productos, categorizados y apoyados en un buscador que ofrece también la opción de encontrar marcas específicas, incluye ofertas, artículos destacados, novedades o los productos más vendidos con una operatividad sencilla fácil para cualquier persona, incluyendo los mayores. Algo que, naturalmente, no elimina la opción de contactar con los farmacéuticos a través del teléfono o el correo electrónico para el caso de dudas.

El comercio seguro se ha convertido en uno de los elementos más valorados por los consumidores. No solo por la seguridad que se relaciona con la pandemia, sino con la que se deriva de una compra sencilla y exenta de incidencias. En este sentido, Los Almendros, es una garantía para sus clientes de toda la vida y aquellos que, gracias a internet, han descubierto la farmacia recientemente.

Por otra parte, la entrega, que se hace entre 24 y 48 horas y directamente al comprador en su domicilio, garantiza todas las medidas de seguridad tanto en la entrega como en la paquetación de los artículos.

Los Almendros es una de las farmacias de referencia en Benidorm gracias a la calidad, disponibilidad y variedad de productos; pero también por la comodidad de su servicio online.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.