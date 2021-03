GESEIN y UGround firman un acuerdo para el desarrollo de proyectos basados en la plataforma ROSE Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 16:18 h (CET) ROSE es una plataforma tecnológica, orientada a la transformación digital de las organizaciones de forma completa y transversal GESEIN, empresa española especializada en la prestación de servicios y consultoría en tecnologías de la información, ha firmado un acuerdo estratégico de colaboración con la compañía UGround para el desarrollo y prestación de servicios basados en la Plataforma ROSE (Recursive Ontology Semantic Engineering).

ROSE es una plataforma tecnológica, orientada a la transformación digital de las organizaciones de forma completa y transversal, que unifica todos los elementos necesarios para abordar proyectos de digitalización de procesos de negocio, de principio a fin.

Su diseño fácil, intuitivo y escalable permite construir soluciones de gestión que se adaptan en todo momento a los procesos de negocio de cualquier empresa. Permite integrar las tecnologías existentes con las nuevas y crear un nuevo modelo de negocio digital en solo unas semanas. Todo ello repercute en aumento de productividad, calidad y eficiencia, y una disminución de costes gracias a una explotación y mantenimiento más simple.

Entre sus principales características, cabe destacar las siguientes:

Centrada en el análisis de los procesos de negocio: ayuda a la transformación digital de las empresas, empezando por sus procesos de negocio.

Basada en ingeniería semántica: modelado semántico de los procesos de negocio

Permite mejorar la eficiencia en la construcción de aplicaciones, combinando piezas prefabricadas o módulos. Modelación/Configuración vs desarrollo/código.

Garantiza la realización íntegra del proyecto dentro de la misma plataforma, desde la idea inicial/pre-desarrollo hasta la producción, para convertir las ideas en soluciones de negocio. En su constante afán de innovación, GESEIN ha apostado por ofrecer a sus clientes un nuevo modelo de ingeniería semántica, que permite dar soluciones rápidas, adaptadas a las necesidades de cada empresa y con una plataforma común que supone una importante evolución de las tecnologías convencionales existentes.

Nota a los editores

GESEIN es una empresa de servicios en Tecnologías de la Información, con capital 100% español. Cuenta con más de 27 años de experiencia en la prestación de servicios de integración de sistemas, consultoría, asesoría, implementación de redes, asistencia técnica y calidad e ingeniería del software. La plantilla de GESEIN se compone de 280 profesionales altamente cualificados, tiene la certificación de calidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 15504, ISO 20000 e ISO 27.001 y ha acreditado formalmente los procesos de su Área de Desarrollo y Servicio frente al modelo CMMi nivel 3. www.gesein.com

UGROUND es una empresa española que ha creado un modelo disruptivo patentado en EEUU, la Ingeniería Semántica. Sus tecnologías sostenibles y 100% reusables, se basan en el conocimiento natural y no en algoritmos. Esto les permite ofrecer soluciones adaptadas a todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, su sector o sus funciones. Cuenta con los certificados ISO 9001:2015 por su Sistema de Gestión de la Calidad e ISO/IEC 27701 por su Gestión de Información de Privacidad.

