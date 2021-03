Dónde hacer una copia de llaves por Locksmith Marbella 24 hr Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 16:22 h (CET) En Cerrajería Locksmith Marbella se trabaja con una infinidad de referencias de llaves. Se cuenta con maquinas especializadas para obtener una copia de calidad en el momento. Así es posible cumplir con las exigencias de cada uno de los clientes que se acercan a esta cerrajería en Marbella Todas las copias y los duplicados de llaves ya sea de puertas, ventanas, cajas fuertes, coches, moto, bicicletas, barcos, taquillas, buzones, armarios, puertas de parking, que se efectúan en Cerrajería Locksmith Marbella 24 hs. Son realizadas por técnicos con experiencia ofreciendo garantía de rapidez, eficacia y seriedad.

Independientemente de cómo sea el tipo de cerradura, puerta, o bombín, en Cerrajería Locksmith Marbella 24 Hs. todos y cada uno de los clientes encontrarán todos los modelos de llaves. Son realizadas con máquinas de última generación y de precisión exacta, lo que da un alto porcentaje de que el duplicado de la llave salga perfecta.

Se pueden encontrar en Cerrajería Locksmith Marbella 24 Hs llaves residenciales y comerciales. Entre los distintos tipos de llaves con las que cuenta, se encuentran:

Serreta : Es el tipo de llave más usual y tiene el borde dentado como si de una sierra se tratase.

: Es el tipo de llave más usual y tiene el borde dentado como si de una sierra se tratase. Automotive : Se duplica, se corta, se clona y se programa todo tipo de llaves para coches de alta gama.

: Se duplica, se corta, se clona y se programa todo tipo de llaves para coches de alta gama. Pala y doble Pala : Conocidas como llaves de gorja, usadas en las cerraduras de Borja. Normalmente se utilizan en las puertas blindadas, puertas acorazadas pero también en muchas cajas fuertes de seguridad. Su estructura está formada por una espiga cilíndrica con una con una pala plana la cual posee dientes rectangulares.

: Conocidas como llaves de gorja, usadas en las cerraduras de Borja. Normalmente se utilizan en las puertas blindadas, puertas acorazadas pero también en muchas cajas fuertes de seguridad. Su estructura está formada por una espiga cilíndrica con una con una pala plana la cual posee dientes rectangulares. Llave de Pompa : Son iguales a las llaves de paleta pero a diferencia de ellas los dientes van hacia adelante.

: Son iguales a las llaves de paleta pero a diferencia de ellas los dientes van hacia adelante. Cruciformes : Tiene un cuerpo cilíndrico y su terminación es en forma de cruz con diferentes dientes en tres o cuatro lados.

: Tiene un cuerpo cilíndrico y su terminación es en forma de cruz con diferentes dientes en tres o cuatro lados. Seguridad : Son las denominadas llaves de punto, llevan hendiduras en la parte plana de la llave de ambos lados. Sus bordes suelen ser rectos aunque en algunos modelos suelen llevar también hendiduras. El uso frecuente de este tipo es en puertas blindadas, acorazadas etc.

: Son las denominadas llaves de punto, llevan hendiduras en la parte plana de la llave de ambos lados. Sus bordes suelen ser rectos aunque en algunos modelos suelen llevar también hendiduras. El uso frecuente de este tipo es en puertas blindadas, acorazadas etc. Tubulares : Estas llaves son totalmente diferentes al resto por su tamaño y forma redonda con hendidos. Suelen usarse en sistemas de alarmas, máquinas expendedoras, taquillas, cerraduras de suelo, cerraduras para cristal.

: Estas llaves son totalmente diferentes al resto por su tamaño y forma redonda con hendidos. Suelen usarse en sistemas de alarmas, máquinas expendedoras, taquillas, cerraduras de suelo, cerraduras para cristal. Magnéticas: Son llaves que utilizan imanes como parte del mecanismo de bloqueo y desbloqueo. Al igual que existen varios tipos de llaves, también es posible encontrar distintas variedades de cerraduras:

Cerraduras multipunto: Esta variedad es bastante segura. Esta seguridad es posible a través de los diferentes puntos de anclaje de la cerradura. Se suele instalar sobre todo en puertas acorazadas , macizas o blindadas, aunque puede ser instalada en cualquier otra puerta.

Esta variedad es bastante segura. Esta seguridad es posible a través de los diferentes puntos de anclaje de la cerradura. Se suele instalar sobre todo en puertas acorazadas , macizas o blindadas, aunque puede ser instalada en cualquier otra puerta. Cerraduras monopunto

Cerraduras tubulares: El sistema de apertura es el mismo que ofrece el propio picaporte. Se puede cerrar desde dentro con tan solo pulsar un botón. Para disfrutar de privacidad, tan solo se debe pulsar el botón y nadie podrá abrir desde fuera.

El sistema de apertura es el mismo que ofrece el propio picaporte. Se puede cerrar desde dentro con tan solo pulsar un botón. Para disfrutar de privacidad, tan solo se debe pulsar el botón y nadie podrá abrir desde fuera. Cerraduras sobreponer: Este tipo de cerraduras suelen ser puestas en las puertas exteriores de las viviendas. Se instalan en la parte interior de la puerta. Para impedir que un ladrón pueda abrir esa puerta es importante poner medidas de seguridad antipalanca, combinándola con algún otro sistema.

Este tipo de cerraduras suelen ser puestas en las puertas exteriores de las viviendas. Se instalan en la parte interior de la puerta. Para impedir que un ladrón pueda abrir esa puerta es importante poner medidas de seguridad antipalanca, combinándola con algún otro sistema. Cerraduras embutidas: Conocidas bajo el nombre de cerraduras empotradas, son de las más comunes en las puertas de entrada de las mayorías de las viviendas. Puede decirse que es la cerradura principal. Este modelo no solo se instala en puertas de madera exteriores sino que en muchas ocasiones se instala en puertas metálicas. A través del pestillo de la cerradura, la puerta puede ser abierta o bloqueada. Para accionar o bloquearlo tan solo hay que meter la llave y girarla. Es importante siempre adquirir un modelo antibumping y mejor aun con un sistema antibloqueo.

Conocidas bajo el nombre de cerraduras empotradas, son de las más comunes en las puertas de entrada de las mayorías de las viviendas. Puede decirse que es la cerradura principal. Este modelo no solo se instala en puertas de madera exteriores sino que en muchas ocasiones se instala en puertas metálicas. A través del pestillo de la cerradura, la puerta puede ser abierta o bloqueada. Para accionar o bloquearlo tan solo hay que meter la llave y girarla. Es importante siempre adquirir un modelo antibumping y mejor aun con un sistema antibloqueo. Cerraduras cilíndricas: En muchas ocasiones son conocidas bajo el nombre de cerraduras con perfil europeo. Es otro modelo de cerradura muy utilizado en las puertas de entradas a las viviendas. Su sistema en forma de cilindro es bastante sencillo, pero solo se puede accionar si la llave que se introduce es la correcta. Además actualmente se pueden conseguir con tecnología antibumping.

En muchas ocasiones son conocidas bajo el nombre de cerraduras con perfil europeo. Es otro modelo de cerradura muy utilizado en las puertas de entradas a las viviendas. Su sistema en forma de cilindro es bastante sencillo, pero solo se puede accionar si la llave que se introduce es la correcta. Además actualmente se pueden conseguir con tecnología antibumping. Cerraduras digitales: Este tipo de cerradura no se suele dar en las viviendas. Normalmente se encuentran en garajes, lugares públicos u hoteles. Actualmente ya se han desarrollado modelos que se adaptan a los hogares dando una opción de seguridad y confort. Las mismas pueden ser abiertas a través de diferentes sistemas. Uno de los más comunes es a través de la tarjeta. Esta tarjeta se introduce en un lector y abre automáticamente la cerradura. Pero hay otros sistemas que pueden usar con esta variedad de cerradura como el sistema de código digitales o la huella dactilar. Este variedad cuenta con un sistema de bloqueo que las hace aún mas seguras.

Este tipo de cerradura no se suele dar en las viviendas. Normalmente se encuentran en garajes, lugares públicos u hoteles. Actualmente ya se han desarrollado modelos que se adaptan a los hogares dando una opción de seguridad y confort. Las mismas pueden ser abiertas a través de diferentes sistemas. Uno de los más comunes es a través de la tarjeta. Esta tarjeta se introduce en un lector y abre automáticamente la cerradura. Pero hay otros sistemas que pueden usar con esta variedad de cerradura como el sistema de código digitales o la huella dactilar. Este variedad cuenta con un sistema de bloqueo que las hace aún mas seguras. Cerradura biométrica

Cerraduras inteligentes

Cerraduras Remotas

Cerraduras electrónicas

Cerraduras eléctricas.

Cerraduras Mecatrónicas

Cerraduras de gorjas/Borjas : A este modelo se lo llama de Gorjas o Borjas. Esta variedad de cerraduras hasta hace unos años era de las más seguras del mercado, por lo que tuvieron un gran auge. Destacaban por tener unas llaves con un tubo o espiga realmente larga y un diente al final de la llave.

: A este modelo se lo llama de Gorjas o Borjas. Esta variedad de cerraduras hasta hace unos años era de las más seguras del mercado, por lo que tuvieron un gran auge. Destacaban por tener unas llaves con un tubo o espiga realmente larga y un diente al final de la llave. Cerraduras de seguridad

Cerrojos: Buena alternativa para aumentar la seguridad de una vivienda.

Buena alternativa para aumentar la seguridad de una vivienda. Cerraduras invisibles: Esta variedad de cerradura ha llegado recientemente al mercado y está dando muy buenos resultados. Es casi imposible que los ladrones puedan forzar esta cerradura, ya que no tienen acceso a ella. Por este motivo, si se busca una buena seguridad para una vivienda o negocio, es muy interesante que la se tenga en cuenta. Estas cerraduras se abren y se cierran a través de un mando o también usando la app en el teléfono. En Cerrajería Locksmith Marbella se cuenta con dos líneas, la primera es AYR es una de ellas que, combinada con la mirilla digital, proporciona un alto grado de seguridad en el hogar, negocio. Y, por otro lado, la línea de BTV Guardian, una opción muy fiable teniendo una muy buena relación calidad precio.

