¿El Coronavirus afecta la fertilidad masculina?

miércoles, 3 de marzo de 2021, 15:34 h (CET) La información existente sobre los posibles efectos adversos del virus en la calidad del semen y en la función reproductiva es aún insuficiente. Institut Marquès lleva a cabo un estudio para determinar si la Covid-19 afecta la fertilidad masculina. El centro ha recibido en sus clínicas de Barcelona y Roma centenares de solicitudes de hombres interesados en participar. A los voluntarios se les ofrece un análisis gratuito del semen para saber el estado de su fertilidad, hayan estado o no en contacto el virus Bajo el lema “Hasta los huevos del Covid”, el pasado mes de noviembre Institut Marquès puso en marcha un estudio sobre el impacto a largo plazo del COVID-19 sobre la función reproductiva masculina. Para ello, este reconocido centro de Reproducción Asistida está ofreciendo en sus clínicas de Barcelona y Roma la oportunidad de realizar un seminograma gratuito a todos los hombres mayores de 18 años que quieran participar en esta iniciativa y, al mismo tiempo, conocer la calidad de su esperma. Cientos de varones han pedido participar a través de la página web del estudio: https://www.hastaloshuevosdetoxicos.es/

El objetivo es conseguir una muestra suficientemente amplia que determine si el coronavirus afecta la calidad del semen. “Hasta ahora, la información existente sobre este tema se basa en muestras reducidas. A menudo encontramos informaciones contradictorias, por eso queremos conseguir mucha participación tanto de hombres que hayan estado en contacto o hayan sufrido la enfermedad, como de aquellos que no lo han hecho. De esta forma, podremos comparar los resultados y determinar si el SARS-CoV-2 afecta la salud reproductiva masculina” ,explica la Dra. Marisa López-Teijón, Directora de Institut Marquès.

Los interesados sólo tienen que inscribirse a través de Internet y rellenar un cuestionario on line, la única condición es ser mayor de 18 años. La participación es totalmente confidencial y gratuita. Una vez analizada la muestra, el participante recibirá un informe completo y un especialista le ayudará a valorar los resultados.

Los tóxicos, principal causa de la mala calidad del semen… hasta hoy

Gracias a los estudios realizados hasta ahora por Institut Marquès, muchos hombres han descubierto que podrían tener problemas a la hora de ser padres en el futuro “En los últimos años se ha apreciado una disminución lenta pero progresiva del número y de la calidad de los espermatozoides en cuanto a su movilidad y morfología. En 6 de cada 10 parejas que recurren a tratamientos de reproducción asistida para ser padres, el semen presenta alteraciones de mayor o menor grado. Por ello, en Institut Marquès contamos con un servicio de Andrología especializado en esterilidad masculina” , apunta la Dra. López-Teijón. “Un resultado alterado en un seminograma puede advertir sobre importantes anomalías y, en muchos casos, prevenir o curar trastornos que provocan esterilidad y que suelen pasar desapercibidos”, advierte la Directora de Institut Marquès, premiada en 2019 como mejor Médico del Año en Reproducción Asistida en España y una de las 10 mujeres más influyentes en el sector de la salud y la medicina.

Falsos mitos sobre la fertilidad masculina

Institut Marquès fue pionero demostrando a la comunidad científica que las causas clásicamente atribuidas al empeoramiento de la calidad del semen (estrés, pantalones apretados, alcohol, etc.) son un mito. Como constató con sus estudios en España, el origen del problema son los tóxicos químicos. Con el nuevo estudio puesto en marcha este mes de noviembre, se determinará también si existe relación entre el COVID-19 y la función reproductiva masculina.

Además de factores genéticos y de antecedentes médicos, la fertilidad masculina depende de factores ambientales a menudo desconocidos por la población. Estos factores ambientales son productos químicos de uso habitual en la industria, la agricultura y el hogar, que pueden interferir en el desarrollo de los testículos y que está comprobado que perjudican la capacidad reproductiva.

El primer contacto con estos tóxicos químicos, los llamados disruptores endocrinos, empieza desde el inicio de la vida, ya que llegan desde la sangre materna, a través de la placenta, al embrión. El tipo de tóxicos y la cantidad de los mismos dependerá de los niveles que tenga su madre.

