AseBio anuncia que BIOSPAIN se celebrará a finales de septiembre de este año

miércoles, 3 de marzo de 2021, 15:43 h (CET) AseBio ha presentado esta mañana la décima edición del evento de referencia del sector biotecnológico español y a escala internacional, BIOSPAIN, que se celebrará del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 en formato híbrido, tanto virtual como presencialmente, en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra-Baluarte en Pamplona en colaboración con el Gobierno de Navarra y Sodena, sociedad de desarrollo de Navarra “Quiero destacar la importancia de acoger una cita de esta relevancia en un momento tan complejo como el que vivimos, en el que tenemos que trabajar por la reactivación de la economía en un escenario post pandemia. La biotecnología va a ser un sector estratégico en el impulso de esta recuperación y con gran potencial de creación de empleo. Navarra cuenta con un ecosistema muy favorable y en progresiva consolidación, indispensable para el impulso del bioemprendimiento en Navarra, aspirando a ser referente en Europa”, ha señalado durante la presentación Mikel Irujo, Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra.

A su vez, Pilar Irigoien, directora gerente de Sodena, ha destacado “la clara apuesta de esta sociedad pública por el sector salud en Navarra mediante el apoyo financiero que lleva facilitando desde los años 90”.

2020 ha sido un año marcado por una de las mayores crisis sanitarias debido a la COVID-19 que ha servido para “poner de manifiesto cómo la biotecnología ha sido capaz de ofrecer soluciones de alto valor añadido en forma de vacunas, test de diagnóstico y tratamientos, entre otros, poniendo en valor su potencial estratégico para la economía y su capacidad de generar empleo, así como su impacto positivo para la sociedad en su conjunto”, ha señalado Ana Polanco, presidenta de AseBio. Por eso, BIOSPAIN se presenta este año, más que nunca, como crucial para la recuperación de España.

“Nuestro sector es una palanca transformadora para nuestra sociedad y para la economía de España”, ha añadido Ana Polanco. Las empresas biotech españolas facturan una producción de 0,7% del PIB, generan un impacto de más de 8.200.000 millones de renta en España, contribuyen a crear más de 100.000 empleos y además se sitúan en primera posición como sector que más invierte en I+D.

Por su parte, Dámaso Molero, director general de 3P biopharmaceuticals, empresa navarra modelo de éxito empresarial ha añadido que BIOSPAIN fue “entrar en un mundo totalmente nuevo. Nos ayudó a visualizar la biotech como un negocio. BIOSPAIN te ayuda a encauzar las iniciativas de manera empresarial y a conocer a potenciales clientes, pero también a líderes de opinión a escala internacional. Ha sido fundamental en nuestra trayectoria, si no hubiésemos estado en el primer BIOSPAIN, el 3P biopharmaceuticals de hoy sería muy distinto”.

Pero la biotecnología no solo ha logrado numerosos avances en el ámbito sanitario, sino también en materia de sostenibilidad a través de la alimentación y de la agricultura. Gracias a la agrobiotecnología, se ha logrado reducir el cociente de impacto medioambiental, así como ahorrar millones de m3 de agua en cultivos de España. Este es otro de los pilares de BIOSPAIN, que aboga por impulsar una transición verde de la economía española. Así lo ha explicado, Richard Borreani, responsable de Public Affairs, Science & Sustainability de Bayer Crop Science, que ha afirmado que “la biotecnología permite adaptar la producción agrícola al cambio climático y también mitigar sus efectos, permitiendo una producción de alimentos más sostenibles”.

BIOSPAIN y Navarra se convertirán durante tres días en un escaparate del talento y de la calidad de las empresas biotecnológicas españolas, que reunirá de forma virtual y presencial a más de 1.500 profesionales del sector, nacionales e internacionales, que analizarán los futuros retos sanitarios, la situación de la COVID-19, la inmunoterapia, las terapias avanzadas, CRISPR, el cambio climático y la agrobiotecnología, entre otros temas.

“Para AseBio esta colaboración es de un enorme valor y muy necesaria para seguir impulsando el sector de la biotecnología en nuestro país con todos los agentes clave”, ha explicado la presidenta de AseBio.

Además, mantendrán más de 3.000 reuniones ‘one-to-one’ donde se identificarán múltiples oportunidades de colaboración e inversión. Los participantes podrán asistir de forma virtual desde cualquier parte del mundo y también presencialmente en Pamplona.

En la anterior edición, celebrada en 2018, BIOSPAIN logró incluir a 200 expositores de 14 países, incluyendo España, y a reunir a 1.550 participantes, 773 empresas y 55 inversores nacionales e internacionales de 11 países. En total, más de 30 países acudieron a la cita, que consiguió cerrar 3.330 reuniones ‘one-to-one’ y 40 sesiones en el programa de conferencias. Además, se presentaron más de 750 tecnologías para licenciar y 36 proyectos en búsqueda de financiación presentados ante inversores.

BIOSPAIN forma parte de la asociación AseBio, que agrupa a 270 entidades y representa al conjunto del sector biotecnológico español. Su misión es liderar la transformación de España, posicionando la ciencia, innovación y, en especial, la biotecnología como motor de crecimiento económico y bienestar social. Entre sus socios destacan empresas, asociaciones, fundaciones, universidades, centros tecnológicos y de investigación que desarrollan sus actividades de manera directa o indirecta en relación con la biotecnología en España.

