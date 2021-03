Shopiendo, un nuevo marketplace que apuesta por los productos hechos en España Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 15:19 h (CET) ¿Por qué se compran en grandes superficies muchos productos que se pueden encontrar cerca? ¿Por qué se suele acudir a grandes marketplaces en lugar de comprar a productores locales? Bajo esta reflexión, nace Shopiendo, un marketplace que ofrece la posibilidad de comprar online productos únicos y de calidad fabricados 100% en España por artesanos, artistas y productores locales El principal objetivo de Shopiendo es ofrecer una plataforma para que consumir productos locales sea tan sencillo y accesible como lo es el consumo de productos de importación. “Crecí en un entorno en el que mi familia producía e intercambiaba con otras familias productos que no podías encontrar en las tiendas, sino que para comprarlos debías dirigirte al pequeño productor”, explica Thomas Hernández, fundador y director de Shopiendo. Hernández decidió dejar atrás una profesión que no coincidía con sus valores y emprender, apostando firmemente por facilitar el acceso a este tipo de productos, que preservan la tradición, la proximidad, el talento y la calidad, en un momento en el que imperan los productos importados e industriales de las grandes multinacionales.

Un único marketplace para varias categorías de productos

A diferencia de otros marketplaces especializados en una única tipología de producto o centrados en un zona geográfica específica, Shopiendo aglutina, en un único portal, diferentes categorías de productos producidos en territorio español. Así, se evitan desplazamientos por la ciudad en busca de determinados artículos que no suelen comercializarse en supermercados o tener que realizar compras en varias webs. Se encuentra todo en un mismo sitio: alimentación y bebidas, belleza y cuidado personal, hogar, ropa y complementos, artículos para bebés, deporte y libros.

La pandemia ha hecho que muchas ferias de artesanía y showrooms, lugares habituales de venta al público para pequeños productores y artesanos, no se celebren con normalidad y Shopiendo les ofrece una ventana al mundo exterior, conectándolos directamente con potenciales clientes. Actualmente, ya son más de cincuenta marcas, que producen de forma local y sostenible, las que se han sumado a esta iniciativa. Encuentran en Shopiendo una plataforma donde vender sus productos y establecer una relación lo más directa posible con los clientes, ya que son los mismos productores los que se encargan de preparar los productos y enviarlos, sin intermediarios.

“Queremos ofrecer al cliente total transparencia, para que cada uno pueda hacer sus compras y decidir en función de sus gustos y valores”, explica Hernández.

Todos los productos incluyen una presentación del productor, así como información del artículo y de sus materias primas. Además, es posible filtrar los productos por lugar de producción (comunidad autónoma) para permitir al cliente realizar sus compras según su propio concepto de proximidad.

Toda una declaración de principios

Además de impulsar la economía local y el fortalecer el tejido empresarial de proximidad, Shopiendo pretende convertirse en una herramienta para luchar contra el comercio global, contra las prácticas que ejercen grandes marketplaces y que tanto afectan a las pequeñas marcas locales. Coherente con esta filosofía, además, los envíos solamente se realizan a territorio nacional con la intención de reducir el impacto ambiental que provoca, inevitablemente, el comercio de importación.

Shopiendo ofrece 5 € de descuento en la primera compra al inscribirse a la newsletter y lleva a cabo sorteos de algunos productos en su perfil de Instagram (@shopiendo).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.