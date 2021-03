Franquicias Quop continúa con su expansión en Cantabria gracias al éxito y acogida de sus locales Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 15:26 h (CET) Se han convertido en generadores de oportunidades de negocio en tiempos de incertidumbre ofreciendo las máximas facilidades Franquicias Quop ha desembarcado con fuerza en Cantabria este 2021 con la apertura de dos nuevas tiendas en esta comunidad autónoma (Santander y Maliaño) que se suman a las dos existentes en Castro. Se denominan tiendas de conveniencia ya que ofrecen todo tipo de productos de primera necesidad y de impulso durante todos los días del año en un amplio horario (8.00-22.00).

El equipo Quop se encuentra en una continua búsqueda de personas que quieran emprender su propio negocio, una franquicia rentable, y que busquen un trabajo estable y de calidad. Se convierten en una oportunidad de generar hasta cuatro puestos de trabajo por franquicia. Al tratarse de una tienda de conveniencia, que vende productos de primera necesidad, no sufre alteraciones con las diferentes situaciones socio-económicas. Al contrario, se refuerza, y más aún gracias a la calidad/precio que ofrecen. Asimismo, este sector esquiva la amenaza de internet puesto que son bienes que se venden recién elaborados para su consumo inmediato y diario.

En Quop son generadores de oportunidades de negocio basadas en el emprendimiento y el autoempleo. Gracias a la formación y al asesoramiento que prestan a sus profesionales, con una mínima inversión, se puede abrir una franquicia rentable de panadería, un negocio familiar, estable, rentable y duradero en el tiempo. No solo ayudan a buscar un local adecuado, sino que ofrecen formación sobre los productos, la correcta manipulación del género, la decoración, el mobiliario e incluso el correcto trato con el cliente además de aportar soporte en internet. De esta forma, todo su equipo de profesionales se encuentra a disposición de sus franquicias para conseguir el beneficio mutuo.

En palabras de Unai Sánchez, responsable de expansión en Franquicias Quop: “Ofrecemos un modelo de negocio que en 2019 recibió el premio a la Mejor Franquicia. Se trata de la forma más segura para el autoempleo ya que está exento de cánones de entrada y de royalties, lo que hace más atractivo el emprendimiento”.

Franquicias Quop tiene como objetivo hacer que el acto de compra en sus tiendas sea una opción agradable, por la disposición de sus productos, la limpieza en el local y la atención al cliente. Además, ofrecen un gran surtido de calidad tanto en productos frescos como recién elaborados orientados a todos los públicos, desde los más jóvenes a los más mayores, en las diferentes franjas horarias del día. Por estos motivos, sus tiendas se convierten rápidamente en un punto de referencia.

La compañía cuenta con un total de 20 tiendas en el País Vasco y provincias limítrofes especializadas en panadería, pastelería, dulces, snacks y productos de primera necesidad, además de un amplio surtido de especialidades para intolerantes. Gracias a la apertura de estos dos nuevos locales, Franquicias Quop refuerza su presencia en Cantabria y continúa con su plan de expansión debido al éxito y acogida de todas sus tiendas en sus diferentes ubicaciones. Este año también suman nuevas tiendas en Cruces (Bizkaia), Astrabudua (Bizkaia) y Badajoz (capital), entre otras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.