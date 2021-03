Sistemas de zonificación koolnova para equipos de aire acondicionado por conductos Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 15:10 h (CET) Ventajas e inconvenientes de los sistemas de zonificación por conductos en espacios interiores y viviendas Cuando se climatizan viviendas o espacios interiores compuestos por diversas estancias, se abre un abanico de posibilidades. En algunos casos, será posible la instalación de splits o máquinas independientes en cada una de las estancias, siendo esta una opción económica y eficiente, pero con el inconveniente de que a veces no es posible este tipo de instalación dada la falta de espacio y/o por no resultar una opción muy estética.

En todo caso, la mejor solución para una instalación de climatización–calefacción, dependerá de la tecnología empleada en el sistema de control. Con el sistema KOOLNOVA es posible encender o apagar cada una de las zonas climatizadas de manera independiente y establecer una temperatura de consigna diferente para cada una de ellas. En este caso, el usuario estable una temperatura de consigna y el sistema se encarga de alcanzar y mantener este parámetro. Para conseguirlo utiliza rejillas o compuertas motorizas que reciben las órdenes de la Unidad de Control a la cual se le denomina como el cerebro de la instalación.

Destacar la importancia de la estética de este tipo de sistemas de zonificación, donde las rejillas motorizadas se integran a la perfección en los espacios. Espacios interiores cada vez más minimalistas donde el diseño realmente importa y para ello KOOLNOVA ofrece la rejilla lineal 31-1-11.

¿Es importante la instalación de termostatos para la medición de la temperatura en cada estancia?

Gracias a la instalación de termostatos en cada una de las estancias, se puede controlar a la perfección la demanda de temperatura.

KOOLNOVA también ofrece la posibilidad de realizar una instalación con rejillas motorizadas que incorporan un sistema de medición de temperatura único en el mercado, con tecnología DUAL SENSOR. Un sistema de medición de temperatura patentado e innovador.

¿Son una buena alternativa los sistemas de zonificación?

Para contestar a esa pregunta, destacar que los sistemas de zonificación son capaces de conseguir un ahorro de energía a la vez que se mejoran el confort térmico. Se trata de unos sistemas muy extendidos en el mercado, y para facilitar el trabajo al instalador, KOOLNOVA ofrece un sistema de control que se comunica con las principales marcas de aire acondicionado del mercado a través de pasarelas de comunicación o Gateways. Por ejemplo para, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, TOSHIBA, FUJITSU, MIDEA, LG y un sin fin marcas diferentes.

Por el contrario, la alternativa menos eficiente sería utilizar un solo equipo de aire acondicionado que distribuya el aire mediante conductos a todas las estancias a la vez. En este caso la máquina se controla desde un único termostato para toda la vivienda, ubicado por ejemplo en el salón. Con esta solución, se estaría climatizando al completo una vivienda, cuando por ejemplo, el propietario vive solo y en este momento está viendo la TV en el salón.

¿Es rentable instalar un sistema de zonificación?

A priori la inversión necesaria para instalar un sistema de zonificación es superior a la que se requiere para una máquina sola. Sin embargo la zonificación permite instalar una máquina de menor potencia. Por ejemplo, en una vivienda de 4 zonas por norma general no estarán todas ocupadas a la vez. Además una máquina de menor potencia ayuda a reducir la potencia contratada, y estos factores repercuten en un ahorro para el usuario.

¿Qué más ventajas ofrece un sistema de zonas como el tipo KOOLNOVA?

Los sistemas KOOLNOVA además de gestionar al completo la instalación de aire, instalaciones por agua (suelo radiante, radiadores, techos refrescantes), control de producción, también hacen posible el control de iluminación, persianas, alarmas técnicas y mucho más. Estos sistemas incorporan en su unidad de control un módulo WiFi de serie, haciendo posible el control remoto desde una APP de manera gratuita.

