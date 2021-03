Descuento Global Financiero se consolida como alternativa de financiación a pymes en tiempos de COVID Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 14:30 h (CET) DGF contribuye a que más de 2000 empresas consigan financiación alternativa para levantar sus modelos de negocio desde el inicio de la pandemia. Además, pone a disposición de sus clientes más de 100 millones de euros La empresa valenciana Descuento Global Financiero ha financiado a más de 230 clientes nuevos en 2020 durante la crisis desencadenada por la COVID-19. Esta solución ha permitido que muchos empresarios hayan evitado el despido de sus trabajadores, así como el cierre de sus negocios de forma definitiva.

Sectores más beneficiados gracias a la financiación alternativa de DGF

Según datos iniciales de FUNCAS en materia de economía para España en 2021-2022, el PIB de 2020 creció en un 16.7% en el tercer trimestre del año, dando un respiro al entramado empresarial, ya que logró recuperar un 59% de la producción perdida.

Sin embargo, la crisis de la COVID-19 ha afectado más a los sectores del comercio, hostelería y transporte, así como la industria manufacturera, por lo que su actividad sigue siendo acusada. Por el contrario, sectores atizados por la anterior crisis tales como la construcción y la industria, no han acusado tanto el impacto económico detonado por la COVID-19.

En este sentido, Descuento Global Financiero ha conseguido hitos importantes para muchas y pequeñas empresas, ya que la contratación de sus servicios ha permitido que desde 2020 y durante este 2021 hayan tenido acceso a vías de liquidez a corto y medio plazo que les permitirá cubrir sus necesidades actuales.

Entre los sectores más beneficiados destacan las compañías relacionadas con la industria Retail (26,47%), Servicios (19,73%) y el sector de la construcción (23,8%).

Asimismo, este 2021 tiene como objetivo revolucionar el mundo financiero empresarial gracias a la ampliación de líneas de financiación a costes prácticamente bancarios. Gracias al respaldo de los Fondos Institucionales Europeos, más de 100 millones de euros estarán disponibles para apoyar a pymes actuales y nuevos proyectos en 2021.

Qué es Descuento Global Financiero

DGF es una compañía especializada en la financiación no bancaria con servicios como el descuento de pagarés y el Factorinq que en los dos últimos años ha logrado consolidarse dentro de las empresas líderes del sector en España. Más de 2.000 empresas ya han confiado en su negocio para obtener soluciones financieras a medida.

