Cottet-Día Mundial de la Audición: Población con pérdida auditiva y cómo afecta el uso de la mascarilla

miércoles, 3 de marzo de 2021, 13:43 h (CET) Estudios revelan el impacto significativo de la Covid-19 en las discapacidades auditivas. La falta de lectura labial en personas con problemas auditivos y escuchar con dificultad puede provocar aislamiento. Las soluciones auditivas como audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos mejoran la calidad de vida de la población con pérdida auditiva e incrementa las habilidades de comunicación En el Día Mundial de la Audición, Cottet Óptica y Audiología, quiere contribuir a crear una mayor conciencia social sobre la importancia de la salud auditiva con la realización de revisiones periódicas así como dar a conocer innovaciones que puedan mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por problemas auditivos.

Desde la llegada de la pandemia muchos cambios de vida han tenido que incorporarse en el día a día de toda la población para llevar un control en la salud y evitar la propagación del virus.

El uso de las mascarillas se ha convertido en un acto imprescindible para evitar contagios así como el cumplimiento de la distancia social pero también ha supuesto nuevos desafíos para comunicarse.

Para un colectivo como el de las personas con problemas auditivos, con mayor prevalencia entre adultos mayores, llevar mascarilla se está convirtiendo en una complejidad. Esta situación conlleva inseguridad para la persona que no acaba de interpretar las conversaciones, le impide leer los labios y, en definitiva, comunicarse con normalidad.

En esta línea habla un estudio realizado por Alexander Goldin, PhD, Barbara E. Weinstein, PhD y Nimrod Shiman, sobre cómo degradan la percepción las máscaras ya que su uso reduce el volumen del habla en 3db-12dB según el tipo de máscara y por lo tanto disminuye la comprensión del habla.

La lectura labial es fundamental en cualquier situación diaria y ocasiona confusiones en personas con capacidad auditiva normal ya que la voz llega sin nitidez y si se suman espacios con ruido, se acusa más. Si además ya se tiene pérdida auditiva y falta de comprensión sumada a ausencias de señales visuales y gestuales, hace que el habla sea casi ininteligible para muchos pacientes con pérdida auditiva.

Según Laia Iglesias, directora de Retail de Cottet Óptica y Audiología: “Con el uso continuo de las mascarillas, las personas con deficiencia auditiva sin tratar se han dado cuenta que no pueden llevar una vida totalmente integrada en la sociedad ya que su capacidad de comunicación ha disminuido mucho al no leer los labios de las personas con las que se relacionan. Una vez se dejan asesorar por expertos para tratarse, se dan cuenta de la importancia de las soluciones auditivas”.

Así mismo el médico otorrinolaringólogo José Juan Barajas, presidente de la Fundación Canaria Doctor Barajas para la Prevención e Investigación de la Sordera, adelantó hace unos días algunos datos reveladores, a falta de registros oficiales, sobre el impacto significativo en las discapacidades auditivas que ha generado la covid-19 basado en I Informe Mundial de la Audición bajo el amparo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se hará público en todo el mundo el 3 de marzo.

La experta Laia Iglesias también remarca que “Nuestro cometido es trasladar a la población la importancia de mantener una buena salud auditiva con la realización de revisiones periódicas y poner a su alcance audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda que mejoren la calidad de vida de las personas que sufren deficiencias auditivas”.

Según la Asociación Nacional de Audioprotesistas en España, sólo un 6% de las personas que padecen pérdidas auditivas llevan audífonos. El motivo del bajo porcentaje de usuarios es que muchos desconocen una solución a su problema, no reconocen su deficiencia o se niegan a llevar prótesis por razones estéticas.

A través de la audición se entienden aproximadamente el 50% de las palabras, mientras que con la vista solo se comprende cerca del 20%. Cuando se combina lo visual y lo auditivo se puede lograr un 90% de comprensión total de las palabras.

Problemas auditivos y rendimiento escolar

Por otra parte, la OMS, estima que en 2050 más de 900 millones de personas, una de cada diez, padecerá pérdida de audición. La pérdida auditiva es un problema que afecta a más de 466 millones de personas en todo el mundo, cerca de 34 millones son niños. La pérdida de audición y las enfermedades del oído desatendidas, entre ellas la otitis media, pueden tener efectos muy perjudiciales en el rendimiento escolar de los niños. Las personas afectadas suelen tener mayores índices de fracaso escolar y necesitan más asistencia educativa. Para una experiencia de aprendizaje óptima es importante que los niños tengan acceso a unos ajustes adecuados, los cuales no siempre están disponibles.

“El impacto en el desarrollo del niño si está afectado por algún tipo de problema auditivo, puede afectar directamente a su aprendizaje, en la forma de comunicarse y en la socialización, una situación que se incrementa más, si cabe, por el uso de las mascarillas en el colegio que no permite leer los labios del que habla. Por lo tanto, es vital detectarla a tiempo y controlarla adecuadamente. Cuanto más temprano se atienda a un niño con pérdida auditiva, mayor será la probabilidad de que logre un buen rendimiento. A veces se piensa equivocadamente que estos síntomas significan falta de atención o que simplemente ignoran a la otra persona, pero puede ser el resultado de una pérdida auditiva parcial o total”, apunta la experta de Cottet.

*Fuentes: OMS, Asociación Nacional de Audioprotesistas, Estudio ¿Cómo degradan la recepción del habla las máscaras médicas? Alexander Goldin, PhDBarbara E. Weinstein, PhD, CCC-ANimrod Shiman, Fundación Canaria Doctor Barajas para la Prevención e Investigación de la Sordera.

Sobre Cottet Óptica y Audiología

Cottet Óptica y Audiología, empresa familiar fundada en 1902 (118 años de historia) y líder en el sector de salud visual y auditiva, cuenta con los mejores especialistas y las últimas novedades en gafas graduadas, gafas de sol, gafa para el deporte, lentes de contacto, audífonos y otras ayudas auditivas para seguir ofreciendo el mejor servicio y la experiencia adecuada a las exigencias de los clientes que quieren seguir disfrutando de la vida. Dispone de 35 puntos de venta, una e-shop y la nueva plataforma de pagos PAYCOMET. www.cottet.com

