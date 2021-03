Atos es nombrado líder en Computación Cuántica en Europa Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 13:54 h (CET) Atos anuncia que ha sido nombrada líder en el Market Landscape for Quantum Computing de Technology Business Research Inc (TBR). Atos ha sido identificada como líder por su capacidad para avanzar en la exploración y el desarrollo de algoritmos cuánticos, lo que refleja su compromiso de ofrecer beneficios tempranos y concretos de la computación cuántica, aportando nuevos casos de uso El informe elogia el enfoque pragmático y centrado en el usuario de la computación cuántica de Atos, centrado en la construcción de aceleradores cuánticos para ofrecer la próxima generación de computación de alto rendimiento (HPC), y el fomento de un ecosistema a través de sus propias colaboraciones -con startups y líderes industriales como IQM, Pasqal, Total y EDF - y su contribución a varios programas europeos, incluido el proyecto NEASQC (NExt ApplicationS of Quantum Computing).

"En la carrera por construir el primer ordenador cuántico económicamente viable, Atos ha sido una fuerza motriz en Europa para impulsar el mercado hacia un equilibrio más sostenible, en el que la exploración del algoritmo cuántico y el avance de los casos de uso industrial son tan importantes como el hardware. Al adoptar un enfoque agnóstico del hardware para la computación cuántica, que se refleja en su Atos Quantum Learning Machine, su herramienta gratuita myQLM para la programación cuántica y su reciente herramienta de evaluación comparativa universal Q-score, Atos está construyendo un conjunto único de recursos que desempeñará un papel esencial para ayudar a la creciente comunidad de líderes tecnológicos, industriales, investigadores y gobiernos a alcanzar la superioridad cuántica", dijo Stephanie Long, Analista Senior de Computación Cuántica, TBR.

"Estamos inmensamente orgullosos de que se nos reconozca como protagonistas en el campo de la computación cuántica. Este reconocimiento no sólo valida nuestra capacidad para ayudar eficazmente a nuestros clientes a prepararse para la próxima era cuántica, explorando tecnologías y algoritmos cuánticos, sino que también respalda nuestra visión, centrada en ofrecer resultados tangibles lo antes posible. Estamos deseando acercar la computación cuántica a sus futuros usuarios", dijo Pierre Barnabé, Vicepresidente Ejecutivo Senior, Responsable de Big Data y Ciberseguridad de Atos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.