Bohr Administraciones encara 2021 con buenas expectativas con respecto al mercado inmobiliario en Marbella Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 13:35 h (CET) El creciente interés de los inversores nacionales e internacionales por proyectos inmobiliarios en Marbella, respaldado por varios informes de organizaciones internacionales publicados recientemente, auguran según Bohr Administraciones, un buen año para los administradores de fincas en Marbella BOHR Administraciones, administradores de fincas en Marbella, dirigido por Sergio Borrero, es una nueva idea de entender la gestión de comunidades de propietarios y sus necesidades en las áreas de Marbella y Estepona. Desde hace más de una década, trata de dar respuesta a las múltiples dificultades a las que una Comunidad de Propietarios y sus órganos directivos tienen que enfrentarse cada día. Su máxima: “Total transparencia, aplicando elementos sencillos para entender el curso de cada comunidad de propietarios y vecinos” – en voz de Sergio Borrero.

Según un informe de Jones Lang LaSalle (JLL), en colaboración con la Escuela de Negocios Globales IESE, se afirma que nueve de cada diez grandes inversores dan a su entrada en el mercado inmobiliario español una prioridad "alta" o "muy alta". Dentro del territorio nacional, no cabe duda de que el estudio se ajusta muy bien al sector de la construcción e inmobiliario de Marbella y la Costa del Sol, líder del sector nacional tras varios años de tendencia ascendente.

Mientras que la mayoría de estos inversores consideran las propiedades comerciales o turísticas, cerca del 40% del total busca oportunidades en el sector residencial, destacan desde Bohr Administraciones. Lo realmente interesante para el sector de la construcción en España, actualmente en retroceso debido a la paralización por la pandemia, es que el 30% de estos inversores nacionales e internacionales, buscan la compra de terrenos urbanizables, lo que indica un deseo de desarrollar proyectos inmobiliarios, un patrón que se ajusta a la experiencia de Sergio Borrero en administración de fincas en Marbella y La Costa del Sol.

Según apuntan en Bohr Administraciones, el estudio no es asunto baladí, ya que se centra en 100 importantes actores del sector, de los que un 47% controla fondos de inversión de 100 millones de euros o más. Este informe de JLL se ve reforzado por la consultora inmobiliaria internacional CBRE, que revela recientemente que España ocupa el tercer lugar en Europa, por detrás de Alemania y Reino Unido, como objetivo principal de las inversiones en propiedades del sector inmobiliario internacional.

Marbella en particular y la Costa del Sol en general, mantienen una posición destacada como destino de grandes proyectos de inversión en 2021, con el anuncio de proyectos de hoteles y villas de lujos, en la zona de Nueva Andalucía y las Chapas, así como los continuos proyectos turísticos en zonas como Sotogrande y Marbella centro, por valor de cientos de millones de euros cada año.

A pesar de la incertidumbre que causó en su momento la decisión del TS de anular el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de 2010, esta no causó mella en la confianza de financieras en Marbella y Málaga y grupos de inversión, que casi a diario lanzan nuevas propuestas de inversión y buscan oportunidades para participar en proyectos de desarrollo.

Como especialistas de primera mano en el sector inmobiliario y en la gestión y administración de fincas de propietarios, en Bohr Administraciones consideran que las perspectivas del sector de la construcción para 2021 y para los años siguientes serán muy favorables. Marbella, Estepona y la Costa del Sol en general, han demostrado a lo largo de los años, su resistencia a la crisis económica y a la pandemia causada por la COVID-19 y están a la vanguardia nacional de la recuperación económica de las últimas décadas, como seguirá siendo a medida que la región afiance su posición como destino deseado por una base de clientes internacionales.

Bohr Administraciones

Centro de Administración de Fincas en Marbella

Avenida Ramón y Cajal nº10 1ºh

29601 Marbella (Málaga)

Tlf.: 952 865 505 " info@bohradministraciones.com " www.bohradministraciones.com

Sergio Borrero

Colegiado Nº 2768

info@sergioborrero.es "https://sergioborrero.es/

