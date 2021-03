Los negocios necesitan soluciones digitales a medida, económicas y llave en mano, según Impulsetech Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 13:03 h (CET) Lanzar un negocio online o digitalizar la empresa es una necesidad para todos los autónomos y empresarios en 2021. Por eso han surgido emprendimientos como Impulsetech, agencia de diseño y desarrollo web que apuesta por soluciones flexibles y personalizadas que permitan a las PYMES acceder a los más de 22 millones de consumidores online que hay en estos momentos en España 2020 ha sido un año convulso para las empresas, afectadas por las medidas de restricción de la movilidad y la situación económica general. En este marco han aparecido nuevos emprendimientos, como el de Impulsetech. Se trata de un estudio de diseño y desarrollo web que ofrece soluciones a medida de las nuevas necesidades de cada negocio.

La importancia creciente del ecommerce

Según recientes estudios del INE, casi el 80% de las empresas de más de 10 empleados españolas tienen página web. Entre ellas, cada vez son más las que aprovechan sus plataformas digitales para comercializar sus productos y servicios.

El problema es que entre las empresas con menos de 10 empleados, que representan la mayoría del tejido empresarial, este porcentaje decae. Pese a que el comercio electrónico haya crecido en un 36% en España a lo largo del último año, muchas microempresas siguen teniendo problemas para acceder al ecosistema digital.

Esto se debe, entre otros factores, a los costes de la digitalización del negocio y a la falta de conocimientos especializados, de un departamento informático en la empresa o de personal técnico cualificado.

Pero han cobrado fuerza los proyectos que tratan de facilitar a autónomos y pequeños empresarios esta transición.

La clave de la digitalización del negocio: servicios económicos y personalizados y proyectos “llave en mano”

La filosofía de Impulsetech se basa en la oferta de servicios económicos y altamente personalizados. El proceso de contratación empieza con un estudio del negocio, para desarrollar una solución que se adapte completamente a las necesidades del cliente. Tras el proceso de diseño y desarrollo web, este recibe un proyecto completo, de modo que no necesita intervenir en el proceso de creación si no lo desea.

Como resultado, la firma informática ofrece plataformas corporativas o comerciales plenamente funcionales, que sobrepasan los estándares de calidad del sector sin que el presupuesto exceda un margen razonable. A modo de ejemplo, la empresa está promocionando tres de sus servicios, que representan fielmente su idiosincrasia.

Páginas web para negocios y comercios electrónicos

Ya sea mediante desarrollos propios o explotando las ventajas de plataformas como WordPress, Pestashop o Magento, levantar la infraestructura digital del negocio con Impulsetech cuesta poco más de 1.000 €. Además, la empresa ofrece planes de mantenimiento a precio fijo, que incluyen gratuitamente el desarrollo de la plataforma digital, para que la empresa se ponga en marcha y cuente con su propio departamento informático desde tan solo 99 € al mes más IVA.

La idea es permitir que la empresa cuente con presencia digital a bajo coste, externalizando todas las tareas que requieran conocimientos informáticos para no tener que preocuparse de esta rama de su negocio.

Sistema de reservas online

Uno de los productos más interesantes de Impulsetech es su sistema de reservas online. Se trata de un sistema que incluye tanto una página web como un panel de administración, que cuenta con todas las herramientas para gestionar un negocio online.

Gracias al uso de tecnologías modernas y ágiles, el sistema ofrece una experiencia de usuario integral y agradable. Además, facilita el control del negocio, pudiendo aplicarse a diferentes sectores: reserva de pistas deportivas, citas para consultas profesionales, reserva de actividades… Un versátil paquete que permite al empresario gestionar todo su negocio online desde tan solo 75 € al mes más IVA.

Hosting optimizado, flexible y económico

Otro de los servicios que ha empezado a prestar recientemente el estudio es el alojamiento flexible, económico y a medida. Como ocurre con otra clase de servicios, los usuarios suelen contratar más prestaciones de las que utilizan.

Impulsetech ha negociado con diferentes centros de datos para poder ofrecer alojamiento a sus clientes desde tan solo 40 € al año. Es decir, permiten que las empresas o particulares tengan su propia página web en Internet por lo que cuestan dos desayunos al mes.

22,5 millones de compradores online

Según estudios de IAB, en torno al 72% de los usuarios de Internet entre 16 y 70 años hacen sus compras online. Esto implica unos 22,5 millones de compradores online, a los que las empresas y autónomos solo pueden llegar teniendo presencia digital.

Tener una página web se ha convertido, por tanto, en una necesidad para cualquier proyecto empresarial. Y gracias a emprendimientos como Impulsetech, no solo las grandes empresas, sino también las microempresas tienen a su alcance la posibilidad de dar el salto online.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.