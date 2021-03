FIbraOptica, la nueva startup para comprobar la mejor oferta de fibra óptica que llega al hogar Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 10:30 h (CET) Un grupo de emprendedores lanza un nuevo buscador para comprobar que ofertas llega de fibra óptica a la vivienda. Este buscador ofrece las mejores opciones para ver que compañías ofrecen el servicio y cuales son las ofertas disponibles. Además, puedes consultar cuando estará disponible en la localidad la fibra óptica si todavía no esta disponible En España llevan unos años lanzando una campaña para expandir la fibra óptica por todo el territorio. Muchas localidades más pequeñas o alejadas de los grandes centros urbanos tienen el problema de que suelen ser los últimos en recibir este servicio. Ahora, un grupo de emprendedores ha lanzado una nueva Startup para poder realizar una búsqueda de las mejores ofertas disponibles de fibra óptica de cualquier zona y es en esta web.

La fibra optica llega a practicamente a todos los pueblos de España

La tecnología de fibra óptica llega a todas las principales ciudades desde hace varios años, pero las personas que viven en pueblos más alejados tienen más dificultades para disfrutar de esta tecnología. En la provincia de Sevilla existe muchos pueblos que hace relativamente poco ha llegado pero muchas veces las mismas compañías no informa que ofertas tienen disponibles y por falta de información siguen con la vieja ADSL: En la provincia de Cáceres también tiene muchas poblaciones que incluso no llega a las 1000 personas pero en algunas ocasiones los cables pasan cerca de la zona y suelen conectar a estas poblaciones.

El Gobierno ha impulsado el cambio tecnológico para eliminar el cobre de la red de comunicaciones ofreciendo un mejor servicio. Las empresas están aprovechando expandir su red con estas ayudas y se podrá observar en pocos años más una eliminación completa del cobre telefónico. Es una gran mejora y a largo plazo será mucho más económico que el costoso viejo cobre.

El cambio ha sido beneficioso a causa de añadirse la paradoja del Covid. El virus ha impulsado el teletrabajo dando la posibilidad de buscar domicilios alternativos más alejados de los grandes centros urbanos. Si las pequeñas poblaciones que estaban desapareciendo en España llega estas tecnologías, puede resucitar estos pequeños pueblo que estaban destinados a desaparecer. En Estados Unidos se está formando un nuevo movimiento de descentralización en el que los trabajadores cambian su vivienda habitual en los alrededores o pequeñas poblaciones americanas.

Los creadores del nuevo buscador de fibra óptica van a añadir en las próximas semanas nuevas empresas y localizaciones. Están realizando nuevos acercamientos a compañías del sector para poder ofrecer más opciones en el servicio. Es un nuevo servicio que abre un nuevo nicho y muchas personas se van a a poder ahorrar un dinero al poder consultar las mejores ofertas que ofrecen las compañías. Los desarrolladores han creado un apartado en la web para realizar consultas especificas de cualquier localidad o dudas que tenga sobre la nueva tecnología.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.