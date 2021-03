Eduardo Tormo participará como ponente en Horeca Professional Expo 2021 Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 10:34 h (CET) El evento que tendrá lugar del 22 al 24 de marzo reúne a los actores más importantes del sector de la hostelería española HIP – Horeca Professional Expo es el evento más innovador para profesionales de la hostelería y la restauración que reúne cada año en Madrid las últimas soluciones, tendencias y modelos de negocio para mejorar la competitividad de este sector. Esta edición de 2021 ha querido contar con la presencia de Eduardo Tormo, fundador de Tormo Franquicias Consulting, que tendrá la oportunidad de trasladar su experiencia y opinión experta acerca de la situación del sector de la restauración dentro del sistema de franquicia.

El congreso, que será el primer gran evento presencial que se celebra este año en la capital, tendrá lugar los próximos 22, 23 y 24 de marzo en IFEMA y cuenta con todas las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias.

Además de la presencia de Eduardo Tormo, los asistentes podrán disfrutar de la exposición de ponentes de la talla de Ferran Adrià de elBulliFoundation; Raúl González, CEO de Barceló Hotels & Resorts; Simi Wang, Director of Global Sales de Keenon Robotics; Paco Pérez, chef y empresario; Carlos Miró, Managing Director Development Spain & Portugal de Hilton; Jesús Sánchez del Cenador de Amós; o Bianca Shen, CMO de Restaurant Brands Iberia (Burger King, Popeyes y Tim Hortons), entre muchos otros, que darán a conocer las claves para superar esta etapa tan difícil que está viviendo el sector Horeca y demostrar como la hostelería es una industria resiliente y capaz de superar cualquier adversidad.

Durante estos tres días, HIP se convertirá en la cita clave para impulsar la recuperación de la hostelería española a través de las últimas innovaciones que presentarán las más de 300 firmas expositoras con soluciones en el ámbito de la alimentación y bebidas, maquinaria, equipamiento, interiorismo, mobiliario, menaje, tecnología, higiene, packaging y nuevos conceptos para cualquier negocio Horeca (hotelería, restauración, bar y cafetería, delivery, colectividades, catering, ocio y sociosanitario). Firmas líderes como Campofrío, Deloitte, El Tenedor, Fagor, Grosfillex, Heineken, Oms y Viñas, Pascual, Rational, Unilever Food Solutions, Winterhalter, CaixaBank, Danone, Estrella Damm, Gallina Blanca y Makro, entre muchas otras, forman parte de esta edición sin precedentes de HIP 2021.

El evento para el canal Horeca cuenta ya con más de 9.000 profesionales inscritos del sector de la hostelería y la restauración que no quieren perderse esta cita única en la que descubrir estrategias y la hoja de ruta para la reactivación de sus negocios. Además, HIP ha preparado una acción sin precedentes para ayudar a remontar los negocios de hostelería a través de tres iniciativas: un paquete de ayudas y promociones directas; aulas con más de 100 horas de formación estratégica a través del Hospitality 4.0 Congress; y unos bonos regalo con 300 € en compras para llenar almacenes de alimentos o bebidas, compra de maquinaria para cocinas, menaje, tecnología o decoración para bares, restaurantes y hoteles.

Cualquier interesado en acudir al evento de HIP 2021 del 22 al 24 de marzo, puede obtener un 50% de descuento en el Business y Premium VIP Pass con el código: X8J3T. Accede a las entradas haciendo click aquí.

