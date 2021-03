Freepik Company crece un 69% y genera 136 nuevos puestos de trabajo en 2020 Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 14:59 h (CET) Freepik Company, el banco de imágenes más usado del mundo, generó 136 puestos de trabajo en 2020 -lo que respecto a 2019 ha supuesto un incremento del 69% de su plantilla-, y cerró el ejercicio con un total de 300 empleados y 40 millones de usuarios al mes en todo el mundo que generaron un total de 1,2 billones de descargas de los más de 16 millones de recursos gráficos que ofrece la compañía Estas 136 incorporaciones de 2020, la mitad de ellas efectuadas a partir de abril y directamente en modalidad de teletrabajo desde distintas regiones de España, han abarcado todo tipo de perfiles: desde juniors, especialistas o técnicos hasta responsables de área, jefes de producto y directivos. Los departamentos de Contenidos y Tecnología son los que más profesionales han incorporado aunque también se han reforzado considerablemente los de Financiero y Marketing.

“Estamos muy orgullosos de haber crecido a este ritmo incluso en un año tan complicado. El equipo de Recursos Humanos ha gestionado de manera muy eficiente las incorporaciones durante el confinamiento y teletrabajo. De hecho, yo mismo me incorporé a la empresa hace solo 4 meses”, asegura Amine Saoudi, CFO de Freepik Company. “Nuestra plantilla es el activo más valioso que tenemos en Freepik Company ya que es el motor de nuestra actividad. Este año tenemos previsto incorporar cerca de 100 nuevos profesionales que contribuirán a llevar nuestros productos a más usuarios y a seguir posicionándonos como el banco de imágenes más útil y usado de todo el mundo”.

La modalidad de teletrabajo está implantada en Freepik Company desde mediados de marzo y continuará así hasta este verano de 2021, como mínimo. La compañía ha conseguido en todo este tiempo mantener la unidad y la productividad del equipo y es un referente en esta modalidad de trabajo en España. En este sentido, los empleados utilizan en casa los equipos informáticos de la empresa, obtienen soporte virtual para incidencias relacionadas con tecnología o recursos humanos y han contado con un cheque regalo para poder adaptar en casa un espacio de trabajo.

La previsión para 2021 es continuar con esta tendencia de crecimiento ya que Freepik Company planea contratar a más de 100 nuevos profesionales para reforzar varios equipos y conseguir alcanzar entre todos los ambiciosos objetivos de la empresa para este ejercicio. Entre los perfiles que la compañía incorporará destacan los de los creadores de contenido (como los diseñadores gráficos, directores de arte, fotógrafos…) y perfiles tecnológicos (desarrolladores y programadores web). Aunque en menor medida, la empresa también contratará perfiles para Marketing y Administración. Las vacantes en la empresa se pueden consultar en la web, donde se mantienen actualizadas.

The Freepik Feeling

Con el objetivo de preservar y reforzar el sentimiento de pertenencia de la plantilla con la compañía, desde mediados del 2020 se han desarrollado una serie de acciones de comunicación interna enmarcadas dentro del concepto “The Freepik Feeling”. Destaca, por ejemplo, la creación de una newsletter interna y la celebración de un evento corporativo online, también interno, en el que se comparte con todo el equipo las novedades y noticias más importantes de cada mes.

Por otro lado, el equipo de Recursos Humanos trabaja constantemente para mejorar los beneficios de empresa para los empleados. Actualmente todos disponen desde su incorporación de seguro médico privado, flexibilidad horaria, festivos flexibles, retribución flexible para guardería, transporte o comida, clases de inglés in-house, iniciativas para mejorar la conciliación familiar y formación específica para cada área, entre otros.

