GFT y Thought Machine lanzan BankLite para acelerar el desarrollo de la banca digital en la nube

martes, 2 de marzo de 2021, 15:03 h (CET) La compañía global de servicios de TI e ingeniería de software GFT y la empresa de core banking basado en cloud nativo Thought Machine han anunciado que ya está disponible BankLite. Co-desarrollada por ambas compañías sobre la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), la nueva solución permite a los clientes crear e implementar un banco digital basado en cloud más rápidamente que nunca BankLite es un sistema totalmente modular diseñado en torno a Vault, el motor de core banking nativo en cloud de Thought Machine que utiliza los servicios cloud nativos alojados en la infraestructura de AWS. Esto permite a los bancos crear soluciones completas y altamente flexibles mediante el desarrollo de las funcionalidades necesarias para apoyar una estrategia multi-entidad, multi-marca y multi-mercado. Su arquitectura de bloques de componentes conectables funciona en conjunto como una unidad, aprovechando una capa de integración con microservicios que utiliza AWS API gateway.

Steve Hoy, director de alianzas de Thought Machine, ha declarado: "Tanto las entidades financieras consolidadas como las startups están luchando con las limitaciones de las tecnologías heredadas. Ahora existe una necesidad urgente de invertir en tecnología de core banking moderna que permita un mejor servicio al cliente, reduciendo entornos tecnológicos complejos y, al mismo tiempo, logrando una eficiencia operativa óptima”.

Según Hoy, “aquí es donde entra de lleno BankLite al incorporar Vault, nuestra solución de core banking nativa en cloud. El creciente número de consultas que estamos recibiendo para este tipo de solución es una clara muestra de la gran voluntad de cambio del sector. Estamos seguros de que nuestra nueva solución tiene un papel importante que desempeñar para permitir que muchas más entidades financieras alcancen rápidamente sus objetivos de transformación digital".

Por su parte, Gonzalo Ruiz de Villa, director de Tecnología (CTO) de GFT ha comentado: "BankLite incorpora Digital Bank Launcher (DBL), la nueva herramienta cloud nativa de GFT que ha sido desarrollada para permitir a los principales proveedores de core banking potenciar las capacidades de sus soluciones". El directivo ha explicado que DBL contiene todos los componentes necesarios para desarrollar canales digitales, así como la plataforma bancaria para facilitar integraciones con proveedores de servicios externos y con el ecosistema fintech.

Según Ruiz de Villa, DBL proporciona una escalabilidad dinámica y garantiza una calidad y seguridad robusta en todo el stack bancario, desde el sistema de core banking hasta los canales digitales y la integración con terceros. Se construye utilizando los últimos métodos y tecnologías colaborativas para garantizar que todos los equipos del negocio, desde UX y diseño hasta DevOps y operaciones, puedan funcionar dentro de un entorno transparente y totalmente cooperativo. Basándose en API y una capa de Banca como Servicio (Bank as a Service), deben proporcionar una experiencia perfecta en servicios, productos y software de terceros hechos a medida.

Utilizando los componentes preconfigurados de BankLite, la arquitectura y la infraestructura que incluye el acelerador DBL de GFT, en menos de doce semanas las entidades financieras pueden poner en funcionamiento una versión lite del banco. Este enfoque permitirá implementar muy rápidamente diferentes marcas en múltiples mercados adaptándose a los requisitos normativos y empresariales específicos del país, así como apoyar a los proveedores locales y a los socios regionales.

Vault es una plataforma de última generación que no contiene ninguna tecnología heredada o pre-cloud. Se ha construido desde cero sobre APIs mediante una arquitectura de microservicios. Todo el sistema se integra sin problemas como resultado de un diseño único y coherente. A través de su sistema de smart contracts, Vault se puede configurar para ejecutar cualquier tipo de producto de banca minorista, sin importar la complejidad. Thought Machine cita como clientes y usuarios de Vault a Lloyds Banking Group, SEB, Standard Chartered y Atom Bank.

Manuel Lavín, máximo responsable del desarrollo de negocio digital (CDO) de GFT ha añadido: "Banklite se ha desarrollado mayoritariamente desde GFT España fruto del conocimiento y la experiencia que nuestro Grupo ha adquirido a lo largo de muchos años ayudando a las instituciones financieras internacionales a crear, con éxito, bancos virtuales a medida. Utilizando una arquitectura probada y escalable, hemos demostrado nuestra gran capacidad para permitir a los clientes reducir el tiempo de comercialización, minimizar los riesgos y controlar los gastos operativos y de desarrollo. Ahora, gracias al equipo multidisciplinar de desarrollo de BankLite, hacemos posible que entidades financieras de todo el mundo y, entre ellas, también las españolas, puedan construir un nuevo banco virtual de forma más rápida y eficiente, empezando desde cero o ampliando un sistema de core banking heredado a un precio mucho más bajo. Estamos deseando ayudar a nuestros clientes a recoger los beneficios de esta nueva e innovadora solución".

Sobre GFT

GFT impulsa la transformación digital de entidades líderes a nivel mundial en el sector financiero, asegurador e industrial. Como proveedor de servicios de TI e ingeniería de software, ofrece sus excelentes cualidades en consultoría y en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de tecnologías pioneras, como ingeniería cloud, Inteligencia Artificial, modernización de mainframe e IoT para Industria 4.0.

Con su profunda experiencia tecnológica, conocimientos de mercado y sólidas alianzas, GFT implementa soluciones de TI escalables para aumentar la productividad. Esto proporciona a los clientes un acceso más rápido a nuevas aplicaciones de TI y modelos de negocio innovadores, a la vez que reduce los riesgos.

Fundada en 1987 y ubicada en más de 15 países para garantizar la proximidad a sus clientes, GFT emplea a 6.000 personas a las que ofrece oportunidades profesionales en todas las áreas de ingeniería e innovación de software. Las acciones de GFT Technologies SE cotizan en el Prime Standard de la bolsa de Fráncfort (ticker: GFT-XE). En España, GFT opera desde 2001, donde tiene un equipo de cerca de 2.000 profesionales repartidos entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza.

Sobre Thought Machine

Thought Machine fue fundada en 2014 con la misión de permitir a los bancos implementar sistemas modernos y alejarse de las plataformas de TI heredadas que lastran al sector bancario. Lo hacen a través de su plataforma bancaria nativa de la nube, Vault. Este sistema de última generación se ha escrito desde cero como una plataforma completamente nativa en la nube. No contiene una sola línea de código que sea heredada o pre-cloud.

Fundada por el empresario Paul Taylor, los clientes de Thought Machine incluyen Lloyds Banking Group, SEB, Standard Chartered, Atom bank, Monese y Curve. Actualmente son un equipo de más de 450 personas repartidas en oficinas en Londres, Singapur, Sídney, Melbourne, Nueva York y han recaudado más de 110 millones de libras esterlinas en financiación de Eurazeo, Draper Esprit, SEB, British Patient Capital, IQ Capital, Playfair Capital, Nyca Partners, Lloyds Banking Group y Backed.

