'Seda de Florencia', una historia de superación en la que un grupo de mujeres cambia el rumbo de sus vidas Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 14:26 h (CET) La novela de Pilar de la Rosa presenta la historia de varias mujeres que fundan, con éxito, un taller de confección de camisones de lujo en los años 50 Partiendo de la idea de que las personas consiguen progresar y superar sus problemas cuando toman consciencia de sus ellos y se ayudan unas a otras, Pilar de la Rosa construye un bello relato, lleno de vitalidad y nostalgia que traslada al lector a una época en la que las mujeres tenían muy difícil hacerse un hueco en la vida pública.

"Las chicas de la seda, con excepción de Teresa y su cuñada, son mujeres de pueblo de clase baja destinadas a casarse y que se han ocupado toda su vida, tanto las mayores como las jóvenes, en las tareas del hogar y del campo, y esa va a ser su vida, no hay alternativa".

Seda de Florencia (editorial Tregolam, 2021) es una novela coral con una protagonista, Teresa Sousa, que es la impulsora del cambio en la vida de las mujeres de Pontes, una pequeña localidad de Galicia. Tras un viaje a Florencia en el que queda fascinada por el arte y las telas que aparecen en las pinturas, Teresa funda un taller de confección de camisones de lujo y que cambiará el rumbo de su vida para siempre.

"Su viaje a Florencia, el distanciamiento del ambiente que la aprisionaba y el encuentro con el arte, especialmente con tres obras: El nacimiento de Venus, El David y Los Esclavos cambiarán su visión de sí misma y del mundo, y a partir de ahí comienza su nueva vida. Sabrá enfrentarse consigo misma y sus miedos; y comenzará a desarrollar su capacidad artística, a través del diseño de camisones. A partir de ese momento, sabrá irse abriendo camino y pelear por sus sueños".

Los camisones de Seda de Florencia son todo un éxito gracias al trabajo en equipo de las mujeres del taller. Pero no solo es el trabajo lo que impulsa la empresa, la novela es un canto a la relación de amistad entre las mujeres, a los espacios de ayuda y apoyo mutuo que se establecen. Sin este espíritu, el taller no habría funcionado.

Seda de Florencia es una novela cargada de añoranza, pues son los recuerdos los que desencadenan el relato. Teresa Sousa echa la vista atrás y rememora la vida que se desenvolvía alrededor del taller y las chicas de la seda. Las palabras de la novela envuelven la narración en una atmósfera de sensibilidad y belleza que atrapa en su lectura.

"El recuerdo vuelve a nosotros, especialmente cuando tenemos que tomar una decisión. Si Teresa vuelve a Pontes es para tomar una decisión respecto a la propuesta que se les hace de que “el caso” de Seda de Florencia se estudie en una Universidad. Para dar sus pros y sus contras todas las chicas de la seda, en especial la protagonista, necesitan hacer balance de lo que significó para ellas Seda de Florencia".

Seda de Florencia es, sin duda, una novela muy cautivadora por la originalidad de su trama y por la belleza del lenguaje con el que Pilar de la Rosa sumerge al lector en la narración. Es un precioso homenaje a las mujeres de una generación que tuvo que abrirse paso en medio de una dictadura que las tenía relegadas al hogar, sin embargo, estas mujeres no se conformaron y cambiaron el rumbo de su vida notablemente.

En definitiva, Seda de Florencia es un suculento viaje por la vida de sus protagonistas que no defraudará a quien quiera adentrarse en él.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.