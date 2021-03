Los Premios DHL Atlas refuerzan su apoyo a las PYMES con los #DHLAtlasExportDays Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 13:14 h (CET) DHL Express convocará una nueva edición de los Premios DHL Atlas en 2021, junto con un ciclo de webinars, cuyo objetivo es divulgar temáticas relacionadas con la exportación y mostrar los casos de éxito de Pymes Españolas. El primer webinar tendrá lugar el 4 de marzo 2021. En él se tratarán los impactos para las PYMES de cambios aduaneros y fiscales cómo el BREXIT, la unificación de umbrales de venta de 10.000€ para e-commerce y el establecimiento de una ventanilla única en la UE (One Stop Shop – OSS) DHL Express, el principal proveedor de servicios de transporte urgente del mundo, vuelve a editar en 2021 sus Premios DHL Atlas a la Exportación (www.premiosdhlatlas.com), con importantes novedades. Tras la cancelación de la convocatoria de 2020, debido a la situación derivada de la COVID-19, los Premios regresan, acompañados por el ciclo de mesas redondas virtuales, los #DHLAtlasExportDays, cuyo objetivo es la divulgación de información y casos de éxito de las PYMES exportadoras, dando continuidad al evento durante todo el año.

El ciclo de webinars se desarrollará entre los meses de marzo a septiembre, con un evento por mes. Cada webinar tratará sobre una temática específica, relacionada con la exportación y participarán algunas de las empresas finalistas de ediciones anteriores de los Premios, junto con un miembro del jurado de las diferentes instituciones que apoyan a los Premios

Los #DHLAtlasExportDays tendrán lugar según el siguiente calendario:

4 de marzo: Cambios y adaptaciones en la cadena de suministro en el mundo actual e impactos de próximos cambios aduaneros en la UE, con la participación de DHL Express

8 de abril: La fortaleza de la marca para la venta internacional, con la participación de Foro De Marcas Renombradas Españolas

6 de mayo: La necesidad de adoptar canales de venta digitales e-commerce y marketplaces (B2B), con la participación de por Adigital (Asociación Española de la Economía Digital)

3 de junio: Talento humano como factor clave en la internacionalización, con la participación de ICEX España Exportación e Inversiones

1 de julio: La sostenibilidad como estrategia empresarial de futuro, con la participación de Cámara de Comercio de España

23 de septiembre: La necesidad de crecimiento empresarial para la competitividad internacional, con la participación de por Círculo de Empresarios.

El primer evento del ciclo, que tendrá lugar el día 4 de marzo a las 12:00, contará con la participación de Alberto Herrero, General Manager de la empresa finalista By Demes Group y Jorge Guillén, Export Manager de la finalista Agroveco. Además, tendrá como invitada experta en fiscalidad a Rocío Lorenzo, Responsable del Área Fiscal de Letslaw. En este webinar tambien participará Nicolás Mouze, Director de Marketing y Ventas de DHL Express y miembro del Jurado de los Premios DHL Atlas, y estará moderado por Raquel Roselló, Directora de Contenidos de Empresa Exterior . La inscripción para asistir al evento virtual se realiza a través de la web de los Premios, en este enlace.

Los Premios DHL Atlas se celebran desde hace 6 años y se han convertido en un evento de referencia para el mercado de la exportación. DHL apoya, con estos premios, a las PYMES españolas que centran su negocio en un modelo de exportación innovador y sostenible y cuentan, en todas sus ediciones, con apoyo institucional de alto nivel.

El ganador del Gran Premio Atlas a la Exportación es beneficiado con una misión comercial a un país de su elección. Además del premio principal, hay tres categorías adicionales: Accésit a la Exportación más Innovadora, Accésit a la Exportación más Sostenible y Accésit a la Exportación a través del E-commerce. Cientos de empresas presentan cada año sus candidaturas para darse a conocer en el mercado internacional. Las fechas de inscripción de candidaturas serán anunciadas próximamente.

