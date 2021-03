Daily Finance incluye a Housers como una de las principales empresas Fintech en España Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 12:46 h (CET) Los medios especializados coinciden en sus opiniones respecto a Housers: es una de las empresas del sector fintech con mayor proyección en España. Esta publicación británica, referencia mundial en el ámbito Fintech, destaca aquellas startups y empresas que durante toda su trayectoria están adoptando diversos enfoques para innovar en la industria de tecnología financiera Housers cuenta con más de 125.000 usuarios y ha superado ya los 315 proyectos de financiación participativa en su plataforma, incluyendo sus tres líneas de negocio: Real Estate, Green y Corporate.

Los medios especializados coinciden en sus opiniones favorables respecto a Housers. Ahora, Daily Finance, una de las revistas de finanzas, criptomonedas y fintech online más importante a nivel mundial, perteneciente al grupo Fupping LTD, sitúa a Housers entre las 100 principales empresas Fintech en 2021. Daily Finance, que tiene como objetivo proporcionar análisis e investigación independientes acerca del ecosistema Fintech de todo el mundo.

La publicación incluye a Housers, la plataforma de financiación participativa referencia en el sur de Europa, como una de las mejores compañías de tecnología financiera en España. En este Top 100 elaborado por Daily Finance se encuentran startups incipientes y empresas ya consolidadas con sede en este país que, durante toda su trayectoria, están adoptando una variedad de enfoques innovadores en el desarrollo de su modelo de negocio.

La clasificación tiene como puntos de referencia la innovación en servicios y productos, el crecimiento de las compañías y temas relacionados con el impacto social de su negocio.

Más de 300 proyectos y primera plataforma con garantía hipotecaria

Housers, primera compañía de crowdlending inmobiliario en España, cuenta con más de 125.000 usuarios registrados, 120 millones de euros invertidos a través de su plataforma en los 315 proyectos de financiación para inversores, focalizados en tres grandes líneas de negocio, Real Estate, Green y Corporate, en varios países europeos: España, Italia, Portugal y Polonia. La rentabilidad media de estos proyectos se sitúa en el 8,6%, aunque en el caso de los localizados en España se eleva hasta el 9,03%.

Además, Housers es entidad de referencia en el ámbito de la financiación participativa, siendo la primera compañía en España en incluir garantías hipotecarias entregadas por los promotores de los proyectos que se financian en plataforma. Housers utiliza en sus proyectos con garantía hipotecaria a un Agente de Garantías, figura muy utilizada en derecho anglosajón y que habitualmente se utiliza en grandes operaciones inmobiliarias, que es el encargado, en nombre de los inversores, de tomar la garantía, custodiarla y ejecutarla en caso de ser necesario, siempre siguiendo las instrucciones de los inversores a través de la plataforma Housers.

Juan Antonio Balcázar, CEO de Housers, explica que “estar entre las principales empresas Fintech con sede en España supone un gran reconocimiento a la labor, en 2015 abrimos un camino para acercar la financiación alternativa y complementaria a la bancaria, con garantías a promotores, y para poner a disposición de todo tipo de inversores alternativas para diversificar sus carteras y, aunque la compañía ha experimentado un importante crecimiento a lo largo de estos años, nunca se ha perdido la seña de identidad como start up que trabaja cada día por desarrollar productos disruptivos e innovadores para sus clientes”.

Sobre Housers

Housers es la plataforma fintech de proyectos crowdfunding y crowdlending líder en el sur de Europa. La primera plataforma de financiación participativa que democratiza la inversión en proyectos empresariales, tanto inmobiliarios como corporativos o de energías renovables. Hoy, gracias a Housers, miles de inversores pueden conseguir el máximo rendimiento para sus ahorros, con una facilidad y alternativas de diversificación como nunca antes habían imaginado.

