Fundación everis trabaja junto a 120 directivas en España para fomentar el talento de chicas con alto potencial

martes, 2 de marzo de 2021, 13:02 h (CET) "Pulsar" es un programa de mentoría individualizada para ayudar a chicas adolescentes a potenciar su talento y a continuar su itinerario formativo (educación superior) de la mano de la tecnología La fundación everis ha puesto en marcha la sexta edición de su Programa Púlsar de mentoría individualizada dirigido a chicas de entre 15 y 16 años con el objetivo de reducir la brecha de género.



Púlsar conecta a chicas adolescentes de alto potencial, carentes de referentes femeninos, con mujeres de éxito profesional en diferentes campos que ejercen de role model, empoderando a las chicas para que descubran su talento y continúen su itinerario formativo.



La metodología del programa, desarrollada por fundación everis, está orientada a fomentar la curiosidad, la exploración, el descubrimiento y la reflexión, estableciendo una conexión entre estos aprendizajes y el día a día.



“Púlsar permite que estas chicas sean conscientes de una realidad que ahora no conocen, pero con la que pueden soñar”, explica Karla Alarcón, Directora de la fundación everis. “Y eso les permite hacerse preguntas vitales que transforman su vida y la de su entorno, siempre guiadas por sus mentoras. Al terminar el programa, las chicas hablan de mayor autoconfianza, seguridad y de la importancia de tener un plan B, por lo que también mejora su capacidad de resiliencia”, continúa.



En cuatro países



La sexta edición del Programa Púlsar se desarrollará en España, Brasil, Colombia y Perú en las ciudades de Alicante, Barcelona, Cartagena, Madrid, Santiago de Compostela, Lima, Sao Paulo, Bogotá.



En España, el equipo de mentoras está compuesto por 120 mujeres referentes, directivas que han alcanzado el éxito profesional en empresas punteras de sectores como banca, ingeniería, salud, comunicación, tecnología, educación, etc., y que colaboran en el programa de manera altruista.



A lo largo de seis sesiones individuales, chica y mentora avanzarán juntas en el proceso. En cada una de ellas se aborda un reto que permitirá a las chicas identificar sus talentos, examinar alternativas de continuidad de estudios, realizar alianzas en su entorno, desarrollar un plan para alcanzar sus objetivos y, por último, revisar siempre lo que se hace para ver dónde se puedemejorar y seguir adelante.



MOOC gratuito (Massive Online Open Courses)

Con el objetivo de escalar el programa y facilitar su expansión, fundación everis ofrece toda la metodología, así como las mejores prácticas del Programa Púlsar en un curso gratuito online de forma que cualquier persona, institución, ONG, centro educativo, pueda impartirlo con adolescentes de su entorno más cercano.

