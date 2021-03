Un estudio de la revista "American Journal of Obstetrics and Gynecology" demuestra que, si una embarazada contrae covid, al bebé le transfiere anticuerpos y no el virus Según Koldo Carbonero, ginecólogo y Director Médico de las Unidades de Reproducción Asistida de Quirónsalud en el País Vasco y Navarra, “las conclusiones de este estudio publicado en una de las revistas médicas internacionales más importantes en ginecología demuestran que el sistema inmunitario de una embarazada funciona igual que si no lo estuviera”. Además, “los anticuerpos de la madre pasan por la placenta y llegan al feto. Pero no el virus. El recién nacido nace con anticuerpos para defenderse de la COVID-19”.

El estudio, recientemente publicado en la Revista Americana de Obstetricia y Ginecología (American Journal of Obstetrics and Gynegology), y realizado en Nueva York entre marzo y mayo de 2020 en mujeres embarazadas y con covid, ha concluido que la capacidad de crear anticuerpos es igual en la mujer embarazada que en la que no está embarazada, algo que “no se sabía, porque el sistema inmunitario de las embarazadas suele estar algo deprimido”, sostiene Carbonero. Además, “el 78% de los recién nacidos de mujeres que se habían contagiado de covid durante el embarazo tenía anticuerpos contra la COVID-19”, afirma el ginecólogo en alusión al estudio.

En opinión de Koldo Carbonero, Presidente de la Sección de Esterilidad e Infertilidad de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEISEGO) y vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida: “Esta es una gran noticia. Es un gran hallazgo que debe tranquilizar mucho a las mujeres embarazadas”. “Además, creo que estamos cerca de que se pueda vacunar también a las mujeres embarazadas con vacunas de RNA mensajero, como la de Pfizer o Moderna, que tienen que ser inocuas para la mujer embarazada pero que, según este estudio, permitirán proteger a la madre y generar anticuerpos para el bebé. Todavía no hay estudios de Fase 3 sobre esto, pero creo que estamos cerca”, concluye Koldo Carbonero.

La investigación se llevó a cabo en la época más dura de la pandemia en una maternidad de Nueva York, en 88 mujeres embarazadas que habían contraído el coronavirus, siendo algunas asintomáticas, pero otras con sintomatología. Se les monitorizó durante todo el tiempo del estudio y tras el alumbramiento también se estudió a los bebés, llegándose a la conclusión de que la mayoría de los bebés tenían anticuerpos contra la enfermedad, pero ninguno había contraído el covid. Es decir, que el virus no traspasa la placenta, pero sí lo hacen los anticuerpos generados por la madre.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica Gipuzkoa, etc., así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajan en la promoción de la docencia (siete de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.

Vídeos

Videoentrevista al Dr. Koldo Carbonero - embarazo y anticuerpos