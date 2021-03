Un buen teclado y ratón hacen la experiencia de usuario con el ordenador más satisfactoria, según Redkom Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 12:06 h (CET) El teclado y el ratón son dos elementos fundamentales para hacer cómoda la experiencia de usuario con cualquier tipo de ordenador. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, son también elementos que pasan desapercibidos o a los que no se les presta la atención necesaria Los usuarios exigentes no se conforman simplemente con una buena torre para trabajar, sino que el teclado y el ratón son dos elementos tratados con misma importancia. Aunque la mayoría de los usuarios prefieren los teclados y ratones con cable, hay muchos productos inalámbricos que ofrecen resultados óptimos y no decepcionan.

Según Redkom, una empresa experta en mantenimiento informático, reparación de ordenadores y asistencia técnica e in-situ, “las características principales que debe reunir un teclado y un ratón profesionales, son la sensibilidad y la velocidad. Ambos aspectos son esenciales para trabajar como un experto. En cuanto al ratón, este debe ser adaptable a las necesidades del usuario, mediante los DPI (o puntos por pulgada). Gracias a los DPI es posible ajustar la velocidad con la que se mueve el ratón por el monitor. Esta característica es esencial para conseguir unos buenos resultados”.

La ergonomía del ratón y el teclado, es una característica muy importante también, ya que de esta depende la comodidad del trabajador a la hora de interactuar con la máquina. “Las personas pueden pasar muchas horas delante del ordenador, por lo que es muy importante contar con un teclado y un ratón adaptados al uso continuado. Que aporten toda la comodidad posible. Los dispositivos, sobre todo los teclados, deben ser prácticos, eficientes. También deben respetar la salud del túnel carpiano, evitando el adormecimiento de la mano y otras lesiones causadas por el uso continuado de teclados y ratones corrientes. Además, estos dispositivos suelen ser mucho más ligeros que los que están diseñados para un uso normal”, afirma Carlos de Redkom.

Otra recomendación es que el teclado sea retroiluminado, para aumentar la eficiencia y también la comodidad a la hora de interactuar con el mismo. Esto ayuda a la legibilidad del teclado. Se puede optar tanto por el teclado inalámbrico como por cable. En cuanto a las funcionalidades extras que puede ofrecer un teclado profesional, es importante hablar sobre los botones adicionales (que no están en los teclados normales). Es muy importante contar con estos botones según el tipo de trabajo que se va a desempeñar, ya que pueden aumentar el rendimiento del usuario y sacar el máximo partido a los dispositivos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.