La "nueva normalidad" más retadora para las personas con pérdida auditiva Junto a la asistencia profesional, la puesta en común de experiencias y el apoyo práctico de otras personas en situación similar son muy importantes para los usuarios de implantes auditivos Francisco Acedo

martes, 2 de marzo de 2021, 12:05 h (CET) Toques de queda, teletrabajo, educación en casa, restricciones de ocio y distanciamiento social: estas medidas ejercen una gran presión sobre la mayoría de las personas en el contexto de la actual pandemia por Covid-19. Sin embargo, para los 466 millones de personas en todo el mundo que viven con pérdida auditiva1, la pandemia es especialmente retadora. “Las personas con pérdida auditiva tienen que hacer frente a barreras en la comunicación y la audición cada día. La pandemia ha aumentado y empeorado la situación de aislamiento social de estas personas, especialmente en los países donde el uso de mascarilla es obligatorio. Estas son una barrera necesaria para la covid, pero también son un muro para la voz, la vista y los decibelios ya que, según los estudios, la mascarilla disminuye en más de 20 decibelios la audición", explica Teresa Amat, presidenta de la Asociación Europea de Usuarios de Implante Coclear, EURO-CIU, a propósito del Día Mundial de la Audición, que cada año se celebra el 3 de marzo.

La pérdida auditiva, incluso con la solución auditiva más apropiada, puede hacer especialmente problemática la comunicación si las personas usan mascarilla. Una encuesta internacional entre usuarios de implante coclear llevada a cabo por MED-EL en diciembre de 2020, revela que el 79% de los participantes reconocieron que tenían dificultad a la hora de entender a las personas que llevan mascarilla2. Entre los usuarios adultos, esta cifra alcanzaba hasta el 90%, frente al 65% que se observó entre los niños2.



De acuerdo con el estudio llevado a cabo por MED-EL, el aislamiento social, con el gran impacto negativo que supone para la salud mental, ya era el principal miedo de las personas con respecto a la pérdida auditiva antes de la pandemia. Esta situación se ve agravada por el distanciamiento social y el paso de la comunicación interpersonal a las llamadas telefónicas o videollamadas, que son más difíciles para las personas con pérdida auditiva.



Digitalización e innovación frente a la pandemia

Pero la pandemia también está acelerando, en paralelo, el desarrollo de la telemedicina y de los tratamientos y la rehabilitación a través de internet, así como la aparición de nuevos servicios que seguirán marcando los estándares para el abordaje de la pérdida auditiva y las soluciones auditivas en el futuro. “En los tiempos difíciles, debemos permanecer unidos frente al aislamiento social y frente a la pérdida auditiva como barrera de comunicación y restricción de la calidad de vida. La pandemia ha demostrado que, en el futuro, no solo los afectados, sino también sus familiares y amigos, deberán adoptar fórmulas innovadoras para la salud auditiva. Pero también los fabricantes de soluciones auditivas, otorrinolaringólogos, audiólogos, las clínicas con programas de IC y los centros de asesoramiento, pero también los audioprotesistas y los distribuidores. Por esta razón, se deben crear, desarrollar y emplear las soluciones digitales más apropiadas”, comenta la Dra. Ingeborg Hochmair, fundadora y CEO de MED-EL, con motivo del Día Mundial de la Audición.



"Muchas de las soluciones de atención en remoto o de las actividades que comenzaron a hacer los pacientes desde sus casas eran impensables antes de la pandemia. Pero ahora están aquí", explica Martin Hairer, director digital de MED-EL, que durante el pasado año comenzó a centrar todos sus objetivos en la atención en remoto. Hoy, todo el circuito pre y postquirúrgico ya se lleva a cabo digitalmente, desde el apoyo en el campo de la formación, la identificación de indicaciones y el soporte digital para las soluciones auditivas, hasta la planificación quirúrgica y los ajustes. Más aún, el software y los servicios están disponibles para garantizar el cuidado posterior y la rehabilitación a distancia de los pacientes: "sin embargo, esto es solo el principio. Con tantas nuevas oportunidades para mejorar la atención de la salud auditiva que esta pandemia ha acelerado, continuaremos adaptando soluciones y servicios auditivos innovadores específicamente para atender las necesidades de los usuarios, haciéndolos también los más fáciles de usar", continúa Hairer.



Medidas contra el aislamiento social

Una buena audición es un requisito importante para mantener una buena calidad de vida y una alta participación social, además de que reduce el riesgo de enfermedades secundarias graves. En palabras de Patrick D’Haese, director de la organización Hear-it AISBL: “a pesar de que vivimos en un momento muy avanzado desde una perspectiva técnica, donde se dan frecuentemente múltiples innovaciones, la tecnología no puede reemplazarlo todo. Los contactos sociales y la comunicación interpersonal siguen siendo necesidades humanas básicas". Por esta razón, MED-EL cuenta con la comunidad internacional HearPeers (en inglés) y la plataforma MyMED-EL, con el objetivo de apoyar a las personas con pérdida auditiva a través del consejo y el contacto personal.



Junto a la asistencia profesional, la puesta en común de experiencias y el apoyo práctico de otras personas en situación similar son muy importantes para los usuarios de implantes auditivos. Compartir las rutinas diarias con los implantes auditivos, pero también las preguntas, las dudas y los miedos relativos su dispositivo es una ayuda incalculable, especialmente en estos tiempos. Por eso, estas opciones son muy útiles a la hora de ayudar a las personas con pérdida auditiva a salir del aislamiento y devolverles su calidad de vida.



El Día Internacional de la Audición es una jornada de visibilidad que crece año tras año, cada vez con más organizaciones y países implicados en la celebración. En esta ocasión, EURO-CIU, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, lanza la campaña Salud Auditiva para Todos. "Con esta campaña se pretende que los gobiernos incluyan test auditivos para todas las edades en los sistemas de salud pública y que la población en general se sensibilice sobre ello, cuidando nuestros oídos, para que lleguemos a una vejez lo más saludable posible, especialmente ahora que el teletrabajo, la educación virtual y las videollamadas se han convertido en el pan de cada día", concluye Teresa Amat, presidenta de EUROCIU.

