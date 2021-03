Neowintech: El marketplace de soluciones financieras Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 10:15 h (CET) Una plataforma digital que ofrece diferentes productos financieros en un mismo lugar En una época en la que la información en la red es abundante, 2,5 quintillones de bytes de ella para ser exactos, el reto ya no radica en encontrar los temas, sino conseguir los que merecen la pena. Lo mismo ocurre con la creciente variedad de productos que hay en disposición, ya sea en forma de libros y aparatos electrónicos (que se encuentran en mercados como Amazon) o de contenidos multimedia en streaming (con plataformas como Netflix que echan una mano a la hora de guiar la elección disponible).

Pero, ¿qué ayuda a la gente cuando se trata de seleccionar soluciones financieras que realmente se ajusten a sus necesidades? Con tantas opciones disponibles (algunas de ellas con un alto grado de complejidad), ¿cómo encontrar el tiempo y la disposición mental para elegir las herramientas financieras adecuadas? Porque, a diferencia de lo que ocurre con otras categorías de productos, apenas existe la posibilidad de ignorar la gestión financiera de uno mismo, sin graves consecuencias.

Ahí es donde entra Neowintech.

Neowintech es un marketplace financiero construido en torno a una filosofía de simplicidad, rapidez y comodidad. Al establecer asociaciones con varios proveedores de servicios financieros, es capaz de ofrecer acceso a una amplia gama de soluciones para las múltiples etapas de la vida de las personas.

Bajo un único perfil digital que puede crearse en menos de 5 minutos, los usuarios pueden acceder a productos innovadores proporcionados por terceros asociados, como soluciones de inversión, planes de pensiones, hipotecas y fondos de inversión, y más servicios que llegarán en el futuro. El resultado es un punto central de gestión de las finanzas personales, sólidamente construido sobre una tecnología segura, al que todo el mundo puede acceder fácilmente y que es completamente gratuito.

Al ser completamente digital, se puede acceder a cada parte de la vida financiera de las personas, gestionarla y mejorarla a través de un smartphone, sin necesidad de papeleo ni visitas a un lugar físico.

Seleccionando cuidadosamente a los socios adecuados, simplificando los procesos y mejorando la eficiencia de principio a fin, Neowintech pretende llevar más opciones a más personas, democratizando efectivamente el acceso a herramientas y soluciones que antes estaban reservadas a un número restringido de personas, o eran tan complicadas que dejaban la gestión de las finanzas de las personas innecesariamente suboptimizada.

Esta es una nueva era de posibilidades financieras. El aumento del acceso es uno de los elementos básicos de la era de la información, y no hay razón para que la gestión del dinero quede al margen. Porque es algo que debería estar en la mente de todos. Facilitar que la gente lo haga no es sólo una preocupación empresarial de Neowintech, sino también una misión para que más personas puedan mejorar su situación, sea cual sea su situación.

