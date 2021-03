El Máster BIM Manager Internacional de Espacio BIM logra 5 estrellas en Google Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 08:34 h (CET) Los usuarios destacan la "calidad" y la "profesionalidad" de una experiencia de formación que valoran como un aprendizaje "didáctico", "divertido" y "muy completo" La “calidad”, la comunicación directa y “eficaz” con un equipo de experimentados profesionales y, sobre todo, el “completo” conocimiento que se adquiere a través de un aprendizaje “didáctico y ameno”, directamente vinculado a la realidad actual del sector AECO, son los valores que se destacan de forma recurrente en las más de 500 reseñas que ha logrado Espacio BIM en Google. Además de superar esta elevada cifra, la consultora especializada en metodología BIM y en VR, AR y MR ha alcanzado el reto de las 5 estrellas en el buscador de web de Google para su programa on line más demandado y exitoso: el Máster BIM Manager Internacional.

Una formación que faculta para dominar BIM en contacto directo con el sector profesional a través de un acercamiento divertido, práctico y flexible al trabajo en proyectos reales. Este máster que da a sus alumnos acceso directo a bolsa de trabajo, se ha renovado recientemente con nuevos softwares disponibles a un clic e innovadoras plataformas de e-learning y networking, entre otras herramientas. Considerado por muchos profesionales del sector AECO el mejor máster BIM online en BIM management, el Máster BIM Manager Internacional garantiza una triple titulación -Título Propio Universitario, dos de Autodesk y la posibilidad de un Certificado de BIM Manager con reconocimiento internacional-.

Una de las características que más resaltan sus usuarios es la oportunidad que este programa on line brinda para sumergirse de lleno en los retos actuales que plantea el trabajo profesional en los ámbitos de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, y además el hacerlo de una manera muy amena, que “engancha de principio a fin” -en palabras de los alumnos- gracias a la innovadora técnica de aprendizaje de la gamificación, que es aquí el motor. De esta manera, el alumno se introduce en la realidad profesional a través de divertidas mecánicas de juego de ficción y a la vez tan auténticas como la vida misma.

La vivencia del trabajo colaborativo, en equipo, con sinergias y redes que son imprescindibles hoy en los proyectos que se llevan a cabo en el sector AECO, es otro de los valores que se destaca en las más de 500 reseñas que ha logrado Espacio BIM en Google. Alumnos y alumnas de este programa, que incluye un innovador módulo de Realidad Virtual (VR) gracias a una colaboración en exclusiva con la prestigiosa multinacional Leica Geosystems, resaltan asimismo el “contenido amplio y de gran calidad” del máster 5 estrellas, y la “gran atención” de un equipo docente y administrativo “impecable”.

Como concluyen los usuarios en sus valoraciones, el Máster BIM Manager Internacional de Espacio BIM es “una inyección de motivación extra para el día a día laboral”.

Más información sobre el máster BIM 5 estrellas a través del explorador académico OTONAUTA -OTOnauta.com-.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.