Tratamientos de belleza recomendados por la Clínica SYMETRIA para lucir buena aspecto esta Semana Santa

La Clínica SYMETRIA propone varios tratamientos para lucir un aspecto inmejorable esta Semana Santa bajo el atento cuidado de sus esteticistas Peeling Químico

Cuando se piensa en mejorar la calidad de la piel, el peeling químico es el tratamiento ideal. En medicina estética se llama Peeling químico a la aplicación de una sustancia sobre la piel para regenerarla. De esta manera se obtiene una piel más suave, tersa y luminosa. Con la aplicación de esta sustancia se elimina la capa superficial de la piel incluyendo impurezas, marcas de acné, pequeñas arrugas y manchas pigmentarías, algunas producidas por el sol. Este tipo de peeling, consiste en la aplicación de ácidos aplicados sobre la piel a determinadas concentraciones de una forma controlada y segura realizada en una clínica estética de confianza. Con un buen diagnóstico o dependiendo del problema a tratar en la piel se determinará qué tipo de alfa hidroxiácido se utilizará: ácido glicólico, ácido pirúvico, ácido láctico, ácido tricloroacético, ácido salicílico, retinol o fenol.

Resultados que se obtienen

Elimina células muertas.

Mejora de la textura.

Corrige irregularidades.

Estimula la producción de colágeno y elastina de forma natural.

Elimina marcas de acné.

Atenúa marcas solares.

Tipo de Pieles:

Pieles gruesas, de mixtas a grasas, pieles envejecidas y para pieles poco reactivas para mejorarlas.

Cuando se desaconseja:

En pieles muy bronceadas, pieles reactivas o pieles con rosáceas.

Zonas de aplicación:

Generalmente en la piel del rostro, aunque también se suele aplicar en el dorso de las manos y en la zona del escote dañado por su exposición al sol.

Tipos de Peeling:

Se pueden clasificar en 3, dependiendo de la profundidad de la piel. Superficiales, medios y profundos. Al finalizar el Peeling en el primer momento se notará la piel enrojecida y tirante, en los días posteriores se observará una descamación o muda de la piel.

Tiempos que tardan en verse los resultados:

Superficial: 4 a 7 días.

Medio: 5 a 7 días.

Profundo: 2 semanas (surge nueva piel)

Cuando un paciente acude a la clínica SYMETRIA, se realiza un diagnóstico adecuado para cada tipo de piel.

Diagnóstico previo ante cualquier tratamiento estético y su importancia

Para la obtención de buenos resultados ante un tratamiento estético, es muy importante realizar un buen diagnóstico previo. No solo es importante el resultado final, sino también un diagnóstico previo para obtener un resultado exitoso. Una consulta de este tipo no solo se realiza en la medicina en general, sino que también es de vital importancia a nivel de tratamientos estéticos, ya que hay que tener en cuenta que todos los cuerpos no reaccionan de la misma manera. Es fundamental ponerse en manos de profesionales sí se quiere obtener unos resultados exitosos.

Tratamiento mediante ondas de choque en medicina estética

Este tipo de tratamiento en medicina estética supone una auténtica revolución, por su eficacia y buenos resultados.

Qué son las ondas de choque

Consiste en la emisión controlada de ondas de presión ultrasónicas dirigidas y focalizadas a la zona a tratar. Muy útil en el tratamiento de contracturas musculares ya sean de origen traumático, falta de hidratación o estrés postural o hipotónico. Por otra parte ofrece unos resultados óptimos en la disolución de coágulos y regeneración de vasos sanguíneos combatiendo varices y problemas circulatorios.

Tratamientos faciales enfocados a eventos

Entre los tratamientos más recomendados se encuentran:

-Botox express.

-IPL luz pulsada.

-Aquapure.

-Hidratación triple efecto.

-Peeling luminoso.

-Láser fraxel.