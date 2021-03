Damm reivindica el presente y futuro de la gastronomía con un manifiesto firmado por 40 chefs Comunicae

lunes, 1 de marzo de 2021, 15:27 h (CET) A través de su marca insignia, la cervecera presidida por Demetrio Carceller Arce recluta a sus clientes más distinguidos para promover una declaración de intenciones donde resaltan su compromiso por la calidad y el detalle. Los hermanos Roca y Adrià, Carme Ruscalleda, Dabiz Muñoz, Paco Pérez, Hideki Matsuhisa y Maca de Castro son algunos de los 42 protagonistas de 'Chefs', la última campaña de Estrella Damm En estos tiempos tan difíciles, Damm sigue yendo de la mano de la gastronomía, de la que también forma parte como proveedor de clientes de reconocido prestigio. Después de que su presidente Demetrio Carceller Arce avanzara que el grupo iba a hacer “todo cuanto esté en nuestras manos para no dejar a nadie atrás”, Estrella Damm promueve en su última campaña un manifiesto en el que 42 chefs de primer nivel suscriben una declaración de intenciones y reafirman su compromiso por seguir haciendo de nuestra gastronomía la mejor del mundo.

Dirigida por Alberto Rodríguez y creada por Oriol Villar, Chefs cuenta entre otros protagonistas con los hermanos Roca y Adrià, Dabiz Muñoz, Maca de Castro, Hideki Matsuhisa y Carme Ruscalleda, quienes reflexionan sobre la situación actual del sector y sientan las bases que guiarán sus próximos pasos: esfuerzo, dedicación, ilusión e innovación. Porque como apuntan Joan y Jordi Roca, la gastronomía “no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir”.

El compromiso detrás de los fogones de estos profesionales por seguir siempre apostando por la máxima calidad, usando las mejores materias primas, trabajando con productos locales, cuidando los pequeños detalles, amando el oficio e innovando es también el compromiso de Estrella Damm.

No en vano, la calidad de los ingredientes y el cuidado en el detalle de todo el proceso de elaboración siguen siendo dos de las principales señas de identidad de la marca insignia de la cervecera presidida por Carceller Arce, que ha sido distinguida recientemente por sexto año consecutivo con el máximo reconocimiento de los Superior Taste Awards, donde obtuvo la máxima puntuación al sabor en la última edición.

El manifiesto de Chefs

Hemos tomado las medidas necesarias,

y cuando nos lo han pedido, hemos cerrado.

Dicen que estamos en un momento de transformación total,

que nada volverá a ser como era,

que vienen tiempos difíciles.

Pues bien, nosotros vamos a hacer lo siguiente:

colaboraremos con los mejores productores,

trabajaremos de sol a sol,

seguiremos buscando la excelencia,

cuidando obsesivamente cada detalle,

con el máximo nivel de profesionalidad y dedicación.

Investigaremos, innovaremos, crearemos…

Con ilusión, con muchas ganas,

y haciendo siempre autocrítica.

Siendo inconformistas…

y con humildad.

Es decir, seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre.

Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo.

Y así podremos seguir recibiéndote en nuestra casa,

con tus amigos,

con tus compañeros de trabajo,

con tu familia.

Para compartir, para disfrutar, para descubrir…

Para que flipes.

Para cuidar el bienestar de tu cuerpo

y de tu alma.

Y no podríamos hacerlo de otra forma.

Porque esto no es solo nuestro medio de vida…

Es nuestra manera de vivir.

Vídeos

“CHEFS”, con Ferran Adrià, Joan Roca, Dabiz Muñoz y muchos más. Estrella Damm 2021



