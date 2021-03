Falck Renewables apuesta por la Comunidad Valenciana para el desarrollo y sostenibilidad del territorio Comunicae

lunes, 1 de marzo de 2021, 15:27 h (CET) La planta fotovoltaica de Chiva generará 500 puestos de trabajo durante su construcción y aportará a su ayuntamiento más de 4 M € al inicio de obras y 600.000 € anuales en concepto de IBI. La compañía invertirá 110 M € en su construcción que contará con una extensión aproximada de 400 Ha. Su implantación conllevará beneficios sociales, económicos y medioambientales para sus habitantes a través de programas de sostenibilidad enfocados al desarrollo cultural, formativo, ambiental y laboral La principal actividad de Falck Renewables es la construcción y desarrollo comercial de sus propias instalaciones de generación de energía renovable a nivel nacional e internacional. La empresa invierte directamente en los proyectos que desarrolla y, una vez construidos, los opera durante toda su vida útil (35 años), manteniendo una relación de colaboración de largo plazo con las comunidades locales en las que se implanta y creando valor a través de programas de desarrollo social, económico y medioambiental. Falck Renewables cuenta con una dilatada experiencia de más de un siglo en el sector de las energías renovables y un patrimonio suficiente para llevar a cabo las inversiones necesarias para el desarrollo, construcción y operación comercial de una amplia cartera de proyectos de energía renovable en el mundo.

Instalación de Chiva

Con una superficie aproximada de 400 Ha, la instalación de la planta fotovoltaica de Chiva supondrá una inversión de 110 millones de euros y será una de las más importantes del país, pudiendo generar el equivalente a la energía que consumen 80.000 hogares en un año.

Los motivos principales por los que la localidad de Chiva ha sido elegida para la ubicación de esta planta fotovoltaica radica en 4 puntos claves: el bajo impacto medioambiental, la predisposición y aceptación de los propietarios de las parcelas, el espacio suficiente y la insolación del terreno.

La decisión de ubicación de las instalaciones se fundamenta, en primer lugar, en el análisis que proporciona la herramienta de zonificación ambiental para energías renovables del Ministerio de Transición Ecológica que muestran el índice de sensibilidad ambiental, así como los mapas de la Consellería de la Generalitat de Valencia. La zona de Chiva está identificada con baja sensibilidad medioambiental y bajo rendimiento agrícola por lo que es óptima para la instalación de una planta de energías renovables.

Este bajo rendimiento ha propiciado la predisposición y aceptación de los propietarios para vender las parcelas. En estos momentos se cuenta ya con 300 preacuerdos cerrados de las 350 parcelas necesarias para el proyecto y se estima alcanzar el 100% de la aceptación en las próximas semanas.

Sostenibilidad

Las energías renovables son la alternativa más limpia para la generación de energía, pero asumiendo que siempre hay algún tipo de impacto medioambiental, la compañía se ha comprometido a implantar todas las medidas necesarias para minimizar, prevenir y corregir ese impacto, como ya ha hecho en la implantación y desarrollo de otras plantas en el mundo.

Entre las medidas más relevantes está la estrategia agrivoltaica que armoniza la generación de energía solar y la agricultura para que sean compatibles en una misma área. Así, está previsto el cultivo de árboles como algarrobos, almendros o especies aromáticas o medicinales que fomenten la polinización, así como la replantación de aquellas especies arbóreas de especial interés que estén ubicados en este terreno con el fin de no perjudicar el entorno medioambiental.

Igualmente, las placas solares (de no más de 2 metros de altura) permiten el pastoreo y el mantenimiento de la fauna local.

Beneficios económicos y sociales

Falck Renewables tiene como seña de identidad en todas las zonas donde lleva a cabo sus proyectos, la implantación de programas enfocados al desarrollo sostenible local, a través de medidas económicas, sociales, culturales, formativas y medioambientales.

La planta supone un desembolso a favor del ayuntamiento de Chiva de más de 4 millones de euros en concepto de impuesto de instalaciones, construcciones y obras y durante los 35 años de vida útil se pagará en concepto de bienes inmuebles y actividades económicas 600 mil euros anuales.

Este tipo de fondos suelen destinarse a partidas con elevadas necesidades como Bienestar y Vivienda Social, Eficiencia Energética, Educación y Empleo, si bien es decisión del consistorio.

Durante el periodo de construcción se generarán 500 puestos de trabajo y una decena a lo largo de los 35 años de vida útil de la instalación que, según política interna de la empresa, serán para personal de la comarca.

Además, la filosofía de Falck Renewables es cooperar con la comunidad local y aportar valor con dotaciones económicas anuales a la sociedad civil y asociaciones independientes de partidos políticos. Esta dotación económica se destina a las iniciativas que sus integrantes deseen o necesiten. De esta forma la compañía contribuye al desarrollo social, ambiental, económico, laboral, educativo, cultural, deportivo o recreativo.

Otro aspecto es la política de Inclusión de los jóvenes de la zona en el programa de becas de estudio en energías renovables ya vigente en España. La población se puede involucrar de forma directa en el proyecto ya que hasta el 4% de la inversión está abierto a inversores locales con una rentabilidad asegurada y ningún compromiso de permanencia.

Una historia visionaria

Falck Renewables cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de energías renovables, eólicas y fotovoltaicas. Como empresa familiar y visionaria en la generación de energías alternativas fue fundada en 1906 y, más de un siglo después, el 60% de los accionistas siguen siendo descendientes de la familia original. Su expansión le ha llevado a estar presente en 7 países, entre ellos España, donde ya cuenta desde 2004 con tres plantas de energía eólica.

Falck Renewables es una de las empresas que, impulsada por los objetivos de transición del sistema energético hacia uno climáticamente neutro y de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia a Largo Plazo para 2050, ha solicitado la instalación de nuevos plantas fotovoltaicas en el territorio nacional.

