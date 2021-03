LaborFox, la plataforma que valida el talento con pruebas online para acceder a un trabajo cualificado

Gracias al desarrollo de tecnología propia y a un conjunto de pruebas de competencias profesionales permite validar el talento sin perderlo. Los candidatos pueden realizar los test hasta 4 veces y decidir si comparten con las empresas los resultados Nace LaborFox (www.laborfox.com), la primera plataforma digital que valida el talento de los candidatos que optan a una oferta de empleo. Para ello han desarrollado una tecnología propia que les permite ofrecer de manera gratuita unas pruebas que ayudan a encontrar el trabajo que más se ajusta a cada perfil.

LaborFox es una joven startup que surge de la necesidad de las empresas y de los candidatos de poder mostrar e identificar el talento antes de optar a un puesto de trabajo. La plataforma pone a disposición de los futuros candidatos y empresas la opción de realizar unas pruebas de competencias profesionales de forma gratuita para destacar ese talento.

Con los resultados de esas pruebas realizadas, los candidatos podrán encontrar la oferta de empleo que se ajuste a su talento. Una vez realizadas estas pruebas, los candidatos comenzarán a recibir invitaciones a procesos de selección activos. Además la plataforma genera un certificado digital que se puede compartir por Internet y por redes sociales.

Gracias a este sistema y a la tecnología desarrollada por LaborFox, nace la primera comunidad de talento verificado que permite, tanto a empresas como candidatos, evaluar y compartir de forma eficiente los perfiles de profesionales.

Juan Garay, CoFundador de LaborFox explica, “Las empresas que estén buscando profesionales para cubrir sus vacantes podrán utilizar la plataforma entre sus propios candidatos o buscar nuevos perfiles dentro de la comunidad de talento validado de LaborFox”.

Cómo evaluar el talento

Diversos estudios señalan que a la hora de detectar talento no es suficiente con el currículum de los candidatos y se hace necesario la realización de pruebas de razonamiento y personalidad profesional. Por eso LaborFox ha incorporado estos instrumentos en la fase más temprana del proceso de selección para ayudar a las empresas con una búsqueda de profesionales lo más eficiente posible.

LaborFox ha desarrollado, junto a un equipo de psicómetras y psicólogos, una eficiente prueba de razonamiento para medir las competencias profesionales similar a la prueba GMAT de acceso a los MBA más reconocidos del mundo. Se trata de LBFOX Global un test de razonamiento para conocer las aptitudes verbales y numéricas de los candidatos.

Esta prueba se complementa con un test de personalidad profesional que tiene como objetivo identificar rasgos de la personalidad del candidato.

"Nuestras pruebas no son exámenes de conocimientos. Lo que queremos es mostrar a las compañías ese talento que tienen los profesionales para que no lo pierdan por no detectarlo a tiempo antes de la entrevista personal o en una entrevista tradicional o con la escasa información que recoge el currículum", explica Luis Guerrero, CoFundador de LaborFox.

Los candidatos siempre podrán elegir si quieren o no compartir los resultados de la prueba con las empresas. Si se ha realizado varias veces la prueba, también se podrá escoger el mejor resultado.

Supervisión Remota

Uno de los problemas más habituales que se están dando en las evaluaciones que se realizan a distancia de manera online es la forma de supervisar.

Para ello, LaborFox ha desarrollado un sistema biométrico de supervisión remota propio denominado ProctorFox que permite verificar la integridad de las pruebas online mediante reconocimiento facial.

Los candidatos que decidan realizar las pruebas a través de la plataforma sólo necesitarán tener un ordenador con cámara y micrófono activo.